Controlli a San Giorgio e Nesima, sequestrati veicoli e patenti ritirate

A Catania la Polizia Locale ha effettuato controlli straordinari nei quartieri San Giorgio e Nesima con decine di sanzioni e nove sequestri di veicoli.

Ventisette sanzioni, nove fermi amministrativi e altrettanti sequestri di veicoli. È il bilancio dei controlli San Giorgio Nesima effettuati dalla Polizia Locale nei due quartieri di Catania, nell’ambito di un’operazione straordinaria di controllo del territorio. A coordinare i controlli il Reparto Viabilità e la Polizia Giudiziaria del Comando, guidati da Diego Peruga.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di presidio delle aree cittadine, con l’obiettivo dichiarato di incoraggiare il rispetto delle regole del Codice della Strada e incrementare la sicurezza nei due quartieri interessati. Le forze dell’ordine hanno impiegato diverse pattuglie, concentrando l’attenzione sia sulle infrazioni più comuni legate alla circolazione sia su fenomeni di illegalità diffusa e degrado urbano che da tempo interessano le due zone.

Le violazioni più diffuse

Le pattuglie hanno passato al setaccio decine di veicoli, contestando soprattutto infrazioni legate alla revisione e alla sicurezza a bordo. Sette le sanzioni per omessa revisione, altrettante per il mancato uso delle cinture. Sei automobilisti sono stati fermati senza casco, quattro senza copertura assicurativa. A completare il quadro due conducenti sorpresi al volante senza aver mai preso la patente e una sanzione per uso del cellulare alla guida.

Il numero complessivo delle contestazioni testimonia l’ampiezza dell’intervento, che ha toccato diverse tipologie di infrazione, dalle più diffuse violazioni amministrative fino a comportamenti più gravi come la guida senza patente, considerata tra le condotte più pericolose per la sicurezza stradale e per questo oggetto di particolare attenzione da parte degli agenti.

Sequestrati due mezzi modificati

Gli agenti hanno individuato due biciclette a pedalata assistita trasformate in veri e propri ciclomotori, prive del certificato di circolazione previsto dalla legge. Per entrambi i mezzi è scattato il sequestro immediato. Si tratta di un fenomeno che le autorità monitorano con crescente attenzione, poiché la modifica di questi veicoli, se non conforme alle normative vigenti, può comportare rischi sia per chi li utilizza sia per gli altri utenti della strada.

Rimosse due auto abbandonate

L’operazione ha permesso di liberare la sede stradale da due autovetture lasciate in stato di abbandono, restituendo spazio pubblico al quartiere. Il recupero del decoro urbano rappresenta uno degli obiettivi secondari, ma non meno importanti, delle attività di controllo condotte dalla Polizia Locale, spesso chiamata a intervenire anche su segnalazioni dei residenti relative a veicoli lasciati incustoditi per lunghi periodi.

Proseguono i controlli

Il bilancio complessivo dell’intervento parla di 9 fermi amministrativi e 9 sequestri di veicoli. Secondo quanto comunicato dal Comune di Catania, le verifiche della Polizia Locale continueranno nei prossimi giorni, estendendosi ad altri settori e quartieri della città, nell’ambito di un piano di monitoraggio costante volto a garantire maggiore sicurezza e legalità sulle strade cittadine.