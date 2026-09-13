Sospensione bar pasticceria Catania, blatte nel laboratorio

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 13 Settembre 2026 - 18:57

Il Nas di Catania ha sospeso l’attività di un laboratorio di un bar-pasticceria dopo aver trovato blatte e carenze igienico-sanitarie diffuse.

Foto Archivio

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Catania hanno disposto la sospensione immediata dell’attività di un laboratorio di produzione dolci all’interno di un bar-pasticceria del capoluogo etneo. Durante un’ispezione condotta insieme al Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.P., i militari hanno trovato blatte diffuse sui pavimenti e nelle adiacenze delle superfici di lavoro e delle attrezzature da cucina.

Cosa hanno trovato i Nas

L’ispezione ha riguardato i locali adibiti alla preparazione di dolci e gastronomia. Oltre alla presenza degli insetti infestanti, i carabinieri hanno accertato una generale carenza nella pulizia e nella manutenzione degli ambienti e delle attrezzature impiegate per la lavorazione degli alimenti.

Il provvedimento di sospensione

Di fronte a quelle che il comunicato definisce «gravissime irregolarità» e a un rischio concreto per la salute dei consumatori, è stato emesso un provvedimento d’urgenza che chiude il laboratorio con effetto immediato. Il locale resterà fermo fino a quando il titolare non avrà ripristinato le condizioni igienico-sanitarie previste, sanificato gli ambienti e affidato a una ditta specializzata l’eradicazione dell’infestazione.

Le sanzioni al titolare

Al legale rappresentante dell’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per violazione delle normative nazionali ed europee in materia di sicurezza alimentare, il sistema noto come HACCP. Il Nas di Catania ha condotto il controllo nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Tags: , , , ,

Movida sicura Catania, weekend di controlli: 12 sanzioni

Redazione 13 Settembre 2026 - 15:44

Spaccio San Giovanni Galermo, arrestato 16enne a Catania

Redazione 13 Settembre 2026 - 09:39

Regionali Sicilia, Lombardo: «Schifani avrà secondo mandato»

Redazione 13 Settembre 2026 - 09:13

Umbertata Catania, in piazza Umberto torna la festa della pace

Redazione 13 Settembre 2026 - 09:02

Corsa del Ricordo Catania, oggi la IV edizione

Redazione 13 Settembre 2026 - 08:53

Sicurezza I Municipio Catania: «Servono presidi fissi»

Redazione 12 Settembre 2026 - 22:13

Ultimissime

Sospensione bar pasticceria Catania, blatte nel laboratorio

Redazione 13 Settembre 2026 - 18:57

Movida sicura Catania, weekend di controlli: 12 sanzioni

Redazione 13 Settembre 2026 - 15:44

Spaccio San Giovanni Galermo, arrestato 16enne a Catania

Redazione 13 Settembre 2026 - 09:39

Regionali Sicilia, Lombardo: «Schifani avrà secondo mandato»

Redazione 13 Settembre 2026 - 09:13

Umbertata Catania, in piazza Umberto torna la festa della pace

Redazione 13 Settembre 2026 - 09:02