Sospensione bar pasticceria Catania, blatte nel laboratorio

Il Nas di Catania ha sospeso l’attività di un laboratorio di un bar-pasticceria dopo aver trovato blatte e carenze igienico-sanitarie diffuse.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Catania hanno disposto la sospensione immediata dell’attività di un laboratorio di produzione dolci all’interno di un bar-pasticceria del capoluogo etneo. Durante un’ispezione condotta insieme al Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.P., i militari hanno trovato blatte diffuse sui pavimenti e nelle adiacenze delle superfici di lavoro e delle attrezzature da cucina.

Cosa hanno trovato i Nas

L’ispezione ha riguardato i locali adibiti alla preparazione di dolci e gastronomia. Oltre alla presenza degli insetti infestanti, i carabinieri hanno accertato una generale carenza nella pulizia e nella manutenzione degli ambienti e delle attrezzature impiegate per la lavorazione degli alimenti.

Il provvedimento di sospensione

Di fronte a quelle che il comunicato definisce «gravissime irregolarità» e a un rischio concreto per la salute dei consumatori, è stato emesso un provvedimento d’urgenza che chiude il laboratorio con effetto immediato. Il locale resterà fermo fino a quando il titolare non avrà ripristinato le condizioni igienico-sanitarie previste, sanificato gli ambienti e affidato a una ditta specializzata l’eradicazione dell’infestazione.

Le sanzioni al titolare

Al legale rappresentante dell’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per violazione delle normative nazionali ed europee in materia di sicurezza alimentare, il sistema noto come HACCP. Il Nas di Catania ha condotto il controllo nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.