Movida sicura Catania, weekend di controlli: 12 sanzioni

Weekend di controlli interforze tra centro storico e lungomare di Catania: identificate oltre 360 persone e controllati centinaia di veicoli.

Un dispositivo interforze ha presidiato per l’intero weekend il centro storico e il lungomare di Catania, tra controlli sulla guida in stato di alterazione e verifiche sui documenti dei veicoli. L’operazione per la movida sicura a Catania è stata disposta con ordinanza del Questore, nell’ambito di quanto concordato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia Scientifica.

I controlli della Polizia di Stato

Il dispositivo, coordinato da un ufficiale della Polizia di Stato, si è concentrato in particolare sulle ore notturne, con posti di blocco nelle strade vicine ai locali da ballo e l’uso di dispositivi per rilevare l’abuso di alcol. Le pattuglie hanno riguardato sia il centro storico, tra piazza Bellini, via Sangiuliano e piazza Stesicoro, sia la zona del lungomare, da viale Ruggero di Lauria a San Giovanni Li Cuti.

Il bilancio conta 12 sanzioni al Codice della Strada: 4 per mancanza di assicurazione, 4 per assenza di revisione, 2 per guida senza patente e 2 per circolazione con veicoli già sottoposti a fermo amministrativo. Nel corso della serata sono state identificate 225 persone, di cui 45 con precedenti penali, e controllati 107 veicoli tra auto e moto.

Il contrasto ai parcheggiatori abusivi

La Polizia di Stato ha rafforzato anche i controlli contro i parcheggiatori abusivi, in particolare in piazza Borsellino, via Dusmet e piazza Manganelli, oltre che nelle zone del lungomare e della Playa lungo viale Kennedy. Le volanti hanno fermato e sanzionato 8 persone, 4 delle quali denunciate per la violazione del Daspo urbano (Dacur). In tutti i casi è scattato il sequestro delle somme incassate illecitamente.

Le verifiche dei Carabinieri nel centro storico

Analoghi controlli sono stati condotti dall’Arma dei Carabinieri, con equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, impiegati tra Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò e Largo Rosolino Pilo. L’attività ha riguardato anche la prevenzione dello spaccio di droga tra i giovani e i reati predatori.

Sono state identificate 136 persone e controllati 67 veicoli, 20 dei quali sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. Le contestazioni per violazioni al Codice della Strada sono state 38, per un importo complessivo di circa 35.000 euro e la decurtazione di 85 punti patente. Tra le sanzioni, 5 persone sono state fermate per guida senza patente mai conseguita, con una denuncia penale, e una per guida con patente di categoria non valida per il mezzo condotto.

Altre contestazioni hanno riguardato l’uso del cellulare alla guida, la mancata revisione dei veicoli e l’assenza di assicurazione. Tra i motociclisti, 11 sono stati sanzionati per la mancanza del casco, 3 per non aver esibito i documenti richiesti e 2 per aver circolato con un veicolo sotto sequestro o fermo amministrativo.

Etilometro e controlli antidroga

Il Nucleo Radiomobile ha organizzato posti di controllo nel centro storico con l’etilometro, coinvolgendo 28 conducenti: 12 tra i 18 e i 22 anni, 5 tra i 23 e i 27, gli altri sopra i 32. Nessuna criticità è stata rilevata tra i test effettuati.

Nelle aree vicine a piazza Duomo, pattuglie in moto hanno svolto controlli mirati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti a offendere. Non sono stati registrati disordini nel corso della movida notturna del fine settimana.