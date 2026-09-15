Cenere vulcanica Etna, aeroporto Catania: voli fermi fino alle 22

La Sac proroga lo stop ai voli nei settori B3 e C1 dello scalo di Catania per la cenere vulcanica emessa dall’Etna, fino alle 22.

Resta ferma fino alle 22 la sospensione dei voli nei settori B3 e C1 dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, a causa della cenere vulcanica emessa dall’Etna e finita in atmosfera. Lo comunica la Sac, la società che gestisce lo scalo catanese, precisando che la chiusura di quei settori è stata prorogata rispetto alle previsioni iniziali.

Cosa dice la Sac

Nella nota diffusa dalla società di gestione si legge: «è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 22».

L’invito ai passeggeri

La Sac raccomanda a chi ha un volo in programma di controllare lo stato dei collegamenti prima di mettersi in viaggio verso lo scalo. Nel comunicato si legge infatti: «i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree».

La verifica va fatta direttamente con la compagnia aerea con cui si viaggia, unico canale in grado di confermare partenze, cancellazioni o eventuali riprogrammazioni legate alla situazione dello spazio aereo sopra Catania.