Cenere vulcanica Etna, aeroporto Catania: voli fermi fino alle 22

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 15 Settembre 2026 - 14:34

La Sac proroga lo stop ai voli nei settori B3 e C1 dello scalo di Catania per la cenere vulcanica emessa dall’Etna, fino alle 22.

foto archivio

Resta ferma fino alle 22 la sospensione dei voli nei settori B3 e C1 dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, a causa della cenere vulcanica emessa dall’Etna e finita in atmosfera. Lo comunica la Sac, la società che gestisce lo scalo catanese, precisando che la chiusura di quei settori è stata prorogata rispetto alle previsioni iniziali.

Cosa dice la Sac

Nella nota diffusa dalla società di gestione si legge: «è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 22».

L’invito ai passeggeri

La Sac raccomanda a chi ha un volo in programma di controllare lo stato dei collegamenti prima di mettersi in viaggio verso lo scalo. Nel comunicato si legge infatti: «i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree».

La verifica va fatta direttamente con la compagnia aerea con cui si viaggia, unico canale in grado di confermare partenze, cancellazioni o eventuali riprogrammazioni legate alla situazione dello spazio aereo sopra Catania.

Tags: , , , ,

Riqualificazione piazzetta San Cristoforo, al via i lavori

Redazione 15 Settembre 2026 - 14:40

L’Etna ferma Fontanarossa: oltre 150 voli tra cancellazioni e dirottamenti

Redazione 15 Settembre 2026 - 06:41

Palermo-Catania riapertura ferroviaria, dall’1/10 Agrigento

Redazione 14 Settembre 2026 - 21:41

Corsa del Ricordo Catania, in 200 sul lungomare

Redazione 14 Settembre 2026 - 07:47

Sospensione bar pasticceria Catania, blatte nel laboratorio

Redazione 13 Settembre 2026 - 18:57

Movida sicura Catania, weekend di controlli: 12 sanzioni

Redazione 13 Settembre 2026 - 15:44

Ultimissime

Riqualificazione piazzetta San Cristoforo, al via i lavori

Redazione 15 Settembre 2026 - 14:40

Cenere vulcanica Etna, aeroporto Catania: voli fermi fino alle 22

Redazione 15 Settembre 2026 - 14:34

L’Etna ferma Fontanarossa: oltre 150 voli tra cancellazioni e dirottamenti

Redazione 15 Settembre 2026 - 06:41

Palermo-Catania riapertura ferroviaria, dall’1/10 Agrigento

Redazione 14 Settembre 2026 - 21:41

Corsa del Ricordo Catania, in 200 sul lungomare

Redazione 14 Settembre 2026 - 07:47