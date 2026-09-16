Gal Etna, presidente Caputo: primo sindaco di Belpasso eletto

Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, è il nuovo presidente del Gal Etna. L’elezione è arrivata all’unanimità dal rinnovato Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale, riunitosi presso la sede di Villa delle Favare a Biancavilla. Caputo, già presidente del Parco dell’Etna, è il primo sindaco belpassese a ricoprire l’incarico.

Le parole del neo presidente

Caputo commenta l’elezione ringraziando il Consiglio di Amministrazione e i soci del Gal. Dice: «Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e i soci del Gal per la fiducia accordatami. Nei prossimi tre anni lavoreremo per intercettare al meglio le risorse della nuova programmazione europea e trasformarle in progetti concreti a beneficio delle imprese, delle aree rurali e delle comunità dei nostri undici comuni». Aggiunge: «Metterò l’esperienza maturata alla guida del Parco dell’Etna al servizio di uno sviluppo condiviso del territorio, puntando su agricoltura, turismo sostenibile e valorizzazione delle produzioni tipiche, a partire dal ficodindia dell’Etna. Per Belpasso, che per la prima volta esprime la presidenza del Gal, è un’opportunità in più per portare a casa risorse e progettualità utili alla nostra comunità».

Cos’è il Gal Etna

Il Gal Etna è la società di sviluppo che dal 2004 riunisce, in un partenariato pubblico-privato, undici comuni dell’area etnea: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Attraverso il metodo Leader e i fondi europei, in particolare il Fesr e il Feasr, programma e finanzia interventi per le aree rurali del territorio, sostenendo imprese agricole e turistiche, tutela ambientale e culturale, promozione dei prodotti tipici.

Nell’ultima programmazione, chiusa a dicembre 2025, l’ente ha impegnato tutte le risorse disponibili, finanziando circa settantacinque progetti tra pubblici e privati e collocandosi tra i Gruppi di Azione Locale più performanti della Regione Siciliana.

Il nuovo consiglio di amministrazione

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha eletto all’unanimità anche il vicepresidente, individuato in Maria Spalletta, che ha guidato il Gal dal dicembre 2025. Completano l’organo amministrativo Nino Caruso, sindaco di Ragalna, Stella Corsaro in rappresentanza del Comune di Adrano, Pippo Lo Bianco per l’Irssat, Sarah Bua per il Consorzio di Tutela del Ficodindia dell’Etna e Angelo Costa per l’Associazione Vulkan.