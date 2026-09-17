Candidatura Unesco Sant’Agata, bozza online fino al 15 ottobre

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Redazione 17 Settembre 2026 - 12:28

Il Comune di Catania apre alla comunità dei devoti la bozza del Dossier per la candidatura Unesco della Festa di Sant’Agata

La bozza del Dossier per la candidatura Unesco della Festa di Sant’Agata è online e resterà consultabile fino al 15 ottobre. Il Comune di Catania ha aperto il documento alla comunità dei devoti della Santa Patrona, chiamata a proporre modifiche e integrazioni prima della stesura definitiva.

Come inviare osservazioni e proposte

La bozza è consultabile sul sito www.lafestadisantagatacatania.it, dove è disponibile anche un modulo per inviare osservazioni, integrazioni, suggerimenti e proposte. I contributi raccolti in questa fase saranno esaminati e potranno confluire nella versione finale del documento.

Un formato rigoroso per secoli di tradizione

Il format previsto dall’Unesco stabilisce spazi e contenuti ben definiti, e racchiudere in poche pagine secoli di fede, storia, devozione, tradizioni, gesti, suoni e sentimenti ha richiesto un lavoro di sintesi. Per questo il Dossier sarà accompagnato da video, documentazione e studi di approfondimento, con l’obiettivo di restituire la ricchezza della Festa in maniera più completa rispetto al solo testo scritto.

La fase dell’ascolto

Fino al 15 ottobre cittadini, associazioni, studiosi e chiunque si riconosca nella Festa potranno leggere la bozza e formulare osservazioni. Il Comune sottolinea che una candidatura nata dalla comunità deve saperne raccogliere la memoria e ascoltarne la voce.

I prossimi passi

Al termine della consultazione il Dossier sarà definito ulteriormente. Seguirà un momento pubblico, che sarà presentato prossimamente alla città, nel quale il lavoro svolto verrà consegnato alle istituzioni competenti del Governo.

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