Furto aggravato Tremestieri Etneo, arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni, con precedenti penali e domiciliato a Misterbianco, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo con l’accusa di furto aggravato ai danni di un’automobile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe rotto il finestrino di una Ford Fiesta parcheggiata in via Monti Iblei per rubare una busta con cinque borse griffate, fuggendo a bordo di una Smart ForTwo bianca.

Il furto ripreso dal balcone

Il proprietario dell’auto ha notato l’uomo avvicinarsi al veicolo dal balcone di casa, nel primo pomeriggio del 20 settembre. Secondo quanto denunciato, il sospettato avrebbe infranto il finestrino anteriore sinistro, aperto lo sportello e prelevato dall’abitacolo la busta con le borse, per poi allontanarsi rapidamente. La vittima è riuscita a filmare parte della scena con il cellulare, prima di chiamare il 112.

La localizzazione tramite GPS

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno raccolto le prime informazioni e le immagini disponibili, avviando subito le ricerche. La targa della Smart utilizzata per la fuga si è rivelata l’elemento decisivo: gli accertamenti, condotti in collaborazione con la Centrale Operativa di Gravina di Catania, hanno permesso di stabilire che l’auto era stata noleggiata presso una società catanese. Grazie al sistema di localizzazione satellitare installato sul veicolo e alla collaborazione del personale dell’autonoleggio, i militari hanno rintracciato la Smart in via degli Ulivi, a Catania, ad appena un’ora dal furto.

Le borse ritrovate nell’auto

Sul posto i militari hanno trovato la Smart parcheggiata e, a bordo, l’uomo, le cui caratteristiche corrispondevano a quelle riprese dalle telecamere. La perquisizione del veicolo ha permesso di recuperare le borse, tra cui alcune di marchi noti, ancora custodite nella busta di carta e riconducibili a quelle denunciate come rubate poco prima. Il confronto tra gli indumenti indossati dall’uomo al momento del fermo e quelli visibili nelle immagini del furto ha rafforzato il quadro raccolto dagli investigatori.

La misura cautelare

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare nelle sedi giudiziarie competenti, il 42enne è stato arrestato per furto aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e di dimora.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.