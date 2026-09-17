Sagra del Pistacchio di Bronte, si parte il 25 settembre

La 35ª Sagra del Pistacchio Verde di Bronte DOP aprirà i battenti venerdì 25 settembre alle 18, con appuntamenti nel centro storico fino a domenica 27. Il programma prosegue poi nel weekend successivo, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre. L’evento è stato presentato nella Pinacoteca «Nunzio Sciavarrello» di Bronte, guidata dal presidente Carmelo Indriolo.

Chi c’era alla presentazione

Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco Giuseppe Gullotta, la presidente del Consiglio comunale Silvia Fallico e l’assessore alle Politiche agricole e al Turismo Fabio Meli. Presenti anche il presidente del Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP, Enrico Cimbali, e Giuseppe Spartà, in rappresentanza dell’Associazione Aiace, oltre a componenti della Giunta e consiglieri comunali. Per l’apparato amministrativo dell’ente ha partecipato il segretario generale Michelangelo Lo Monaco insieme ai responsabili d’area del Comune. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Patrizia Orefice, tra le organizzatrici dell’evento al fianco dell’assessore Meli e del sindaco Gullotta.

Le novità: app e Consorzio tra gli organizzatori

Tra le novità di questa edizione c’è il coinvolgimento diretto del Consorzio di Tutela nell’organizzazione della manifestazione e il lancio di un’applicazione digitale pensata per guidare i visitatori lungo il percorso espositivo. Ci sarà anche la «Pistacchio Experience», presentata dal dottor Spartà. L’assessore Fabio Meli parla di un «fondamentale banco di prova» e cita tra i risultati raggiunti la reintroduzione dell’Area Food, che «i visitatori avevano avvertito la mancanza».

Piazza Spedalieri riservata al Consorzio

Il presidente del Consorzio Enrico Cimbali annuncia che per la prima volta il Consorzio sarà protagonista dell’organizzazione, con un’area interamente riservata in Piazza Spedalieri dove si terranno show cooking, intrattenimento artistico e sessioni di degustazione. Cimbali attribuisce la possibilità di questo coinvolgimento al finanziamento dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e al sostegno del sindaco, e ringrazia i soci del Consorzio e gli sponsor per il supporto organizzativo.

Il protocollo d’intesa e la prossima presentazione

Il sindaco Giuseppe Gullotta sottolinea che per la prima volta il Consorzio di Tutela entra a pieno titolo nell’organizzazione della Sagra, grazie alla firma di un protocollo d’intesa. Gullotta anticipa inoltre che la presentazione della prossima edizione non avverrà più a ridosso dell’evento ma il 26 febbraio, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Pistacchio.