Furto carburante viale Kennedy, arrestato pregiudicato

Furto carburante a viale Kennedy: un uomo è stato sorpreso a rubare gasolio dal serbatoio di un pullman turistico parcheggiato nella zona della Playa a Catania. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, quando si è accorto di essere stato notato dagli agenti ha reagito con calci e ha tentato la fuga, prima di essere bloccato e arrestato.

Il controllo e la fuga tra le auto

A intercettare l’uomo sono stati gli agenti della squadra volante della Questura di Catania, impegnati in un servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno notato il pullman con una vistosa fuoriuscita di gasolio dal vano motore e, avvicinandosi, hanno sorpreso il pregiudicato, originario della provincia di Siracusa, intento a travasare carburante con l’aiuto di un motorino parcheggiato accanto al mezzo.

Alla vista degli agenti l’uomo ha provato a scappare nascondendosi tra le auto in sosta, poi ha attraversato viale Kennedy per raggiungere la carreggiata opposta, nel tentativo di scavalcare la recinzione di uno stabilimento balneare e dileguarsi in spiaggia.

L’aggressione e la frattura alla mano di un agente

Raggiunto e bloccato dopo l’inseguimento, l’uomo avrebbe colpito i poliziotti con una serie di calci. Uno degli agenti ha riportato la frattura di una mano ed è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Dalle verifiche sul pullman è emerso che la bussola anteriore era stata forzata. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe impossessato di alcuni effetti personali lasciati dai turisti sui sedili e avrebbe danneggiato il tappo del serbatoio, causa della fuoriuscita di gasolio riversatosi in strada, per poi tentare di riempire delle taniche con il carburante residuo.

Gli attrezzi da scasso e lo scooter rubato

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un borsello contenente una pinza, due cacciaviti, una torcia, delle forbici e due chiavi esagonali, arnesi ritenuti utili allo scasso. Anche lo scooter usato per raggiungere il pullman ha attirato l’attenzione degli agenti: dagli accertamenti è risultato rubato. Sulla pedana del mezzo sono stati trovati uno zaino, una tanica di gasolio da 20 litri e una busta con dei liquori.

L’arresto e il foglio di via

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Francofonte, è stato arrestato per i reati di rapina impropria, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida.

Dopo l’episodio, il Questore di Catania ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Catania per quattro anni, alla luce dei precedenti in materia di stupefacenti, furti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e rapina impropria emersi dagli accertamenti della Divisione Anticrimine.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.