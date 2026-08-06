Mister Italia on the Web 2026: vince il catanese Licciardello

Mister Italia on the Web 2026: è il catanese Samuele Licciardello

Samuele Licciardello, 18 anni, di Catania, è il vincitore di Mister Italia on the Web 2026, il contest online che precede le finali nazionali del concorso di bellezza maschile più seguito d’Italia. La giuria lo ha scelto tra i candidati che si sono sfidati sul web nel corso dell’estate, assegnandogli anche il passaggio diretto alla finale nazionale.

Samuele ha appena concluso gli studi al liceo scientifico “Marchesi” di Mascalucia. Prima di iscriversi all’università, ha deciso di mettersi alla prova sul palco, con l’obiettivo di farsi strada nel mondo della moda e dello spettacolo. Un percorso che inizia dunque online, ma che punta dritto ai riflettori di una delle kermesse maschili più longeve e seguite del panorama italiano.

Il contest nato durante la pandemia

Mister Italia on the Web è una formula introdotta negli anni del Covid, quando le selezioni in presenza erano impossibili. Da allora è rimasta, diventando una tappa fissa del percorso verso il titolo nazionale. Il vantaggio per chi vince è concreto: accesso diretto alla finale, senza passare dalle selezioni regionali. Un riconoscimento che premia la visibilità conquistata sul web, ma anche la capacità di rappresentare i valori del concorso anche fuori dal palco.

Il contest ha contribuito negli anni ad allargare la platea dei partecipanti, raggiungendo giovani da tutta Italia che forse non avrebbero avuto occasione di avvicinarsi al mondo dei concorsi di bellezza maschile attraverso i canali tradizionali. Samuele Licciardello è l’esempio più recente di questo percorso.

Le finali in Abruzzo a fine agosto

Il concorso Mister Italia by Claudio Marastoni quest’anno è organizzato da Andrea Bucciarelli, che il titolo lo ha conquistato esattamente un anno fa. Dalla passerella alla regia, Bucciarelli e il suo staff hanno lavorato per tutto l’anno alla selezione dei candidati che si sfideranno nelle tappe finali.

Le prefinali si terranno il 27 agosto a Giulianova, mentre la finalissima nazionale è in programma il 29 agosto a Pescara. I candidati selezionati nel corso dell’anno sfileranno davanti alla giuria per contendersi lo scettro di quello che è considerato a tutti gli effetti il più importante concorso di bellezza maschile in Italia.

Per Samuele Licciardello il cammino è già cominciato. Grazie alla vittoria nel contest online, il giovane catanese salirà direttamente sul palco della finale nazionale, saltando le prefinali. Un vantaggio significativo che lo mette subito al centro dell’attenzione, in una competizione che ogni anno raccoglie partecipanti da ogni regione d’Italia.

Selezioni ancora aperte sul territorio nazionale

Le selezioni per il concorso Mister Italia by Claudio Marastoni proseguono per tutto il mese di agosto sul territorio nazionale. I giovani interessati a partecipare possono richiedere informazioni al numero 347-4532981.