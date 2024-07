VII giornata operazione “Stazioni Sicure”

Un arresto, 669 persone controllate, 127 bagagli ispezionati, 8 sanzioni elevate, 76 agenti impegnati in 41 scali ferroviari della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la settima giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata dell’11 luglio 2024.

Il dispositivo messo in campo è stato finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. Le operazioni sono state coordinate, in tutta la regione, dalla sala Operativa compartimentale della Polfer e, a Palermo, hanno avuto il concorso dei militari dell’Esercito Italiano impiegati, dallo scorso mese di novembre, a supporto dei dispositivi di controllo e sicurezza messi in campo dalla Polizia Ferroviaria.

Gli agenti Polfer della Sicilia hanno effettuato i controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e nel deposito bagagli della stazione di Palermo centrale, utilizzando anche metal detector e smartphone di ultimissima generazione e con il supporto delle unità cinofile della Questura di Palermo e Catania e della Guardia di Finanza per la stazione di Messina,

A Catania gli agenti, unitamente ad un equipaggio della locale Polizia Municipale, hanno effettuato svariati controlli su strada in prossimità della stazione ferroviaria, sanzionando gli indisciplinati conducenti di veicoli, elevando 7 sanzioni amministrative al codice della strada per un ammontare di circa 6.500,00 euro. Inoltre è stato sanzionato amministrativamente un soggetto per atti contrari alla pubblica decenza.