Via Sturzo, passo avanti per il parcheggio multipiano

Conclusa la procedura per la progettazione del nuovo parcheggio multipiano nel centro di Catania: individuato il raggruppamento vincitore. L’opera punta a migliorare mobilità e sosta a ridosso di corso Sicilia.

Si compie un passaggio decisivo per la realizzazione del parcheggio multipiano di via Luigi Sturzo, nel pieno centro di Catania. Come riportato dal quotidiano La Sicilia, è stata definita la gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, con l’individuazione del raggruppamento che ha ottenuto il punteggio più alto in graduatoria.

Il primo posto è stato assegnato al raggruppamento temporaneo composto da F&M Ingegneria, Gis Design e Sicef, che ha presentato un ribasso del 90% sull’importo massimo ribassabile di 130.699,53 euro, a fronte di un valore complessivo della gara pari a 373.427,22 euro. Il punteggio finale, pari a 98,97 punti su 100, è il risultato della combinazione tra l’elevata valutazione dell’offerta tecnica e quella economica, con un distacco di oltre cinque punti rispetto al secondo classificato.

La procedura, bandita nel mese di agosto e conclusa formalmente a settembre, ha visto la partecipazione di numerosi operatori economici, tra raggruppamenti e società singole. Alcuni concorrenti hanno proposto ribassi anche superiori, fino al 100%, ma il peso attribuito alla qualità tecnica delle proposte ha confermato la graduatoria senza ribaltamenti.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura articolata su sei livelli: un piano interrato, uno seminterrato, un piano a raso e tre piani in elevazione, l’ultimo dei quali a cielo aperto, per un totale stimato di circa 500 posti auto. Il parcheggio sarà gestito dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta e viene considerato un intervento strategico per alleggerire la pressione della sosta nell’area di corso Sicilia e piazza Stesicoro.

Una volta formalizzata l’aggiudicazione, i progettisti avranno 30 giorni per completare l’elaborazione progettuale. Successivamente si aprirà la fase di esecuzione dei lavori, per la quale sono già disponibili oltre sei milioni di euro di fondi FSC 2021-2027, destinati a sostenere l’intervento nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione.

Secondo quanto evidenziato da La Sicilia, l’opera rappresenta uno dei tasselli centrali nel piano di riassetto della mobilità urbana del centro storico, con l’obiettivo di migliorare accessibilità e fruizione dell’area più congestionata della città.