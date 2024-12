Un Albero di Natale per i bambini: un gesto che scalda il cuore

Un gesto semplice ma ricco di significato ha illuminato il Natale dei bambini della scuola dell’infanzia del plesso di Via Santa Spera dell’I.C.S. Leonardo Da Vinci di Mascalucia. Il Consigliere comunale MPA, Manlio Di Mauro, insieme al Maestro Alessandro Cortese, professore di violino del Teatro Massimo Bellini di Catania, ha donato un magnifico Albero di Natale completo di addobbi, posizionato all’ingresso della scuola grazie alla responsabile del plesso, Prof.ssa Mary Provenzale, e alle sue colleghe.

La Dirigente scolastica, Prof.ssa Concetta Rita D’Amico, si è detta entusiasta per il gesto, sottolineando l’importanza del Natale come occasione per riscaldare il cuore: «Non potevo mancare ai ringraziamenti, nonostante i tanti impegni. Questi sono gesti che rendono il Natale davvero speciale».

Di Mauro, che in passato aveva già contribuito al plesso con un concerto benefico per la realizzazione di un’area giochi sicura, ha espresso il suo affetto per la scuola: «Questo plesso rappresenta la rinascita di Mascalucia. I bambini sono i veri protagonisti del futuro, e ringrazio il Maestro Cortese per aver condiviso questa meravigliosa idea natalizia».

La visita si è conclusa con un sopralluogo nelle aule, dove Dirigente e Consigliere hanno lodato l’impegno delle docenti e del personale scolastico, regalando un Natale indimenticabile ai piccoli studenti.