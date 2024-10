Tentato Stupro a Catania: La Polizia Interviene e Arresta l’Ex Compagno della Vittima

Una drammatica aggressione si è consumata a Catania, dove una donna di 56 anni è stata vittima di un tentativo di stupro da parte del suo ex compagno, un uomo di 51 anni con precedenti penali. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata dalla stessa vittima dopo l’intervento dei suoi due figli, ha evitato il peggio.

L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per reati di maltrattamenti, detenzione illegale di armi e traffico di droga, aveva fatto ritorno a casa della donna in tarda serata. Nonostante un passato segnato dalla violenza, l’uomo era stato ospitato dall’ex compagna per il bene dei figli, entrambi poco più che maggiorenni. Tuttavia, l’uomo ha tradito la fiducia accordatagli, tentando di abusare della donna in stato di ebbrezza dopo aver consumato alcolici.

Alla ferma opposizione della vittima, l’aggressore ha perso il controllo e ha reagito con brutale violenza, picchiandola ripetutamente e strappandole i vestiti. Quando la donna ha cercato di chiamare aiuto, l’uomo ha distrutto il cellulare e l’ha chiusa in camera da letto, sbarrando la porta con un tubo di ferro. La situazione è cambiata quando i figli della vittima, allertati dalle urla sentite da una vicina, sono rientrati a casa. Con il loro intervento, sono riusciti a fermare la furia del padre, permettendo alla madre di fuggire e contattare la Polizia.

Le forze dell’ordine sono arrivate prontamente sul posto e, dopo aver prestato soccorso alla donna in stato di shock, hanno arrestato l’uomo. Su disposizione del Pubblico Ministero, il 51enne è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza, dove resterà in custodia cautelare in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.