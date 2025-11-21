Tentano di scassinare un parcometro in centro: tre arresti a Catania

I Carabinieri sorprendono tre uomini mentre cercavano di forzare una colonnina parcometro: sequestrati arnesi da scasso e danneggiato il dispositivo.

Un intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania ha permesso di sventare, nelle prime ore della notte, un tentativo di furto ai danni di un parcometro nel quartiere Centro. Intorno alle 2:30, durante un servizio di controllo contro i reati predatori, una pattuglia in transito lungo via San Giuseppe al Duomo ha notato un uomo con atteggiamento sospetto, completamente incappucciato e impegnato in movimenti tipici di chi fa da palo.

Gli operatori hanno rivolto l’attenzione al lato opposto della carreggiata, dove hanno individuato altri due soggetti intenti ad armeggiare su una colonnina parcometro, all’angolo con via San Francesco d’Assisi. Alla vista della gazzella, il palo ha iniziato a fare segnalazioni ai complici, tentando poi di allontanarsi rapidamente. È stato raggiunto e bloccato dai militari, che lo hanno identificato in un 49enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine.

Nel frattempo, grazie al coordinamento con la Centrale Operativa e il supporto di altre pattuglie, anche gli altri due complici – un 25enne e un 38enne, entrambi catanesi e con precedenti — sono stati fermati. Il più giovane ha cercato di disfarsi di un cacciavite a taglio da 18 cm e di un coltello da 20 cm, successivamente sequestrati.

Il sopralluogo dei Carabinieri ha consentito di constatare i danni provocati durante il tentativo di apertura: lo sportello della colonnina, il sensore del vano batteria e la fascia protettiva risultavano forzati. I tre non erano riusciti a impossessarsi del denaro —-irca 100 euro – mentre il danno al dispositivo è stato stimato in circa 1.000 euro dal responsabile dell’ufficio parcometri AMTS.

Sulla base degli elementi raccolti – da verificare nelle sedi giudiziarie competenti – i tre sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha successivamente convalidato l’arresto.

parcometro catania, tentato furto aggravato, carabinieri catania, nucleo radiomobile, colpo notturno centro storico, amts catania, arnesi da scasso, via san giuseppe al duomo



Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.