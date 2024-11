Sorpreso dalla Polizia di Stato: Parcheggiatore abusivo recidivo sanzionato e denunciato

A Catania, un uomo nato nel 1985 è stato nuovamente sorpreso a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nello stesso luogo dove, già in passato, era stato sanzionato più volte per il medesimo reato. Nonostante il provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR) emesso nei suoi confronti dal Questore di Catania a inizio anno, l’uomo è stato visto dalla Polizia di Stato mentre, in via Dusmet all’angolo con Piazza Borsellino, segnalava posti agli automobilisti e chiedeva compensi in cambio della “sorveglianza” sui veicoli.

Una pattuglia motomontata dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha rilevato il comportamento illecito dell’uomo e ha provveduto a multarlo in base all’art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada. La somma, pari a 14 euro in monete, è stata sequestrata in quanto frutto dell’attività illegale, e l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione del provvedimento restrittivo.

Il DACUR, infatti, gli vieta di accedere e permanere nelle aree di parcheggio di via Dusmet, Piazza Borsellino e nelle zone limitrofe per un anno. Nonostante ciò, l’uomo ha accumulato negli ultimi mesi ben otto sanzioni per la stessa violazione, confermando la sua condotta recidiva.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro il patrimonio, è destinatario anche di un avviso orale del Questore di Catania. Tale provvedimento lo ammonisce a rispettare la legge, con la prospettiva di una misura preventiva più severa in caso di ulteriore recidiva.