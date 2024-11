Mascalucia: Lotta all’abusivismo edilizio, denunciati due imprenditori e due tecnici

Proseguono le operazioni straordinarie di controllo del territorio messe in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale per tutelare il paesaggio e far rispettare le normative edilizie. In quest’ambito, i militari della Tenenza di Mascalucia, affiancati dal personale dell’ufficio tecnico comunale, hanno effettuato verifiche mirate contro l’abusivismo edilizio, assicurando la salvaguardia del territorio comunale.

Le indagini si sono concentrate su un cantiere destinato alla costruzione di tre villette a schiera, dove sono emerse diverse irregolarità rispetto ai progetti originariamente approvati. In particolare, è stata rilevata la costruzione di una scala esterna per collegare i due piani dell’edificio e soffitti con altezze superiori a quelle autorizzate, configurando un aumento illecito della volumetria delle abitazioni. Queste modifiche hanno consentito la realizzazione di un locale sottotetto trasformato in mansarda, creando così ulteriore spazio abitabile.

L’incremento della cubatura avrebbe potuto permettere al costruttore di vendere le villette a un prezzo più elevato, rendendole più attraenti per i potenziali acquirenti grazie alla presenza di ulteriori spazi abitativi. Tuttavia, tali irregolarità avrebbero reso difficile l’ottenimento dell’abitabilità, creando problemi legali e pratici per gli acquirenti stessi.

Gli inquirenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il proprietario delle strutture, un uomo di 44 anni di Nicolosi, insieme al titolare della ditta appaltatrice (49 anni), al capo cantiere (37 anni) e al direttore dei lavori, un ingegnere di 64 anni, tutti residenti a Mascalucia. Le accuse nei loro confronti comprendono la realizzazione di “variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire, in concorso tra loro”. Inoltre, a scopo precauzionale, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro delle villette per evitare che le modifiche abusive possano avere ulteriori conseguenze.