Sequestro da un milione di euro della Dia

Un provvedimento di sequestro di beni, per un valore complessivo di un milione di euro, disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, è stato eseguito dal Centro Operativo Etneo della Dia nei confronti di Giuseppe Vizzini, 61 anni, e di altri tre soggetti ritenuti vicini al clan mafioso Giuliano di Pachino e Portopalo di Capo Passero, storicamente legato al clan Cappello di Catania.

Vizzini, che vanta numerosi precedenti per associazione mafiosa, estorsione, traffico e cessione di stupefacenti, minaccia a pubblico ufficiale, violazione di sigilli, furto, truffa e altri reati, è considerato il braccio destro del boss Salvatore Giuliano e suo socio in affari di una società. Nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Araba Fenice”, è emerso il suo coinvolgimento in attività illecite, circostanza che ha portato a una condanna in primo grado, nel 2022, a 18 anni e 6 mesi di reclusione.

Il decreto di sequestro, eseguito dagli uomini della Direzione Investigativa Antimafia, ha permesso di apporre i sigilli a beni di varia natura riconducibili a Vizzini, tra cui un’impresa individuale con i relativi beni aziendali e strumentali, tre autovetture, un fabbricato e rapporti bancari e postali, per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro.