Sedicenne destinatario di una misura cautelare tenta la fuga, ma viene arrestato dalla Polizia di Stato

Durante i controlli notturni del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno notato tre giovani con atteggiamento sospetto mentre si aggiravano a piedi in piazza Papa Giovanni XXIII. Decisi a procedere al controllo, i poliziotti hanno intimato l’alt, ma uno di loro ha tentato la fuga dirigendosi verso piazza dei Martiri. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Gli altri due giovani, di 14 e 15 anni, sono stati identificati e successivamente riaffidati alle rispettive famiglie. Il terzo ragazzo, invece, si è dimostrato poco collaborativo, fornendo solo nome e cognome, senza indicare la data di nascita né il luogo di residenza. Dopo un lavoro di convincimento, ha dichiarato di vivere in un’abitazione di viale Moncada. Tuttavia, una volta giunti sul posto, i poliziotti non hanno ricevuto risposta alla porta.

Condotto negli uffici della Polizia Scientifica per una identificazione certa, il giovane è stato sottoposto a fotosegnalamento. I riscontri hanno rivelato che il 16enne era destinatario di un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Catania, emessa il 15 ottobre scorso. L’ordinanza sostituiva la misura del collocamento in comunità, ripetutamente violata, con quella della custodia presso l’Istituto Penale Minorile per due mesi. Il provvedimento era stato adottato in seguito alla sua responsabilità in episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Informati i genitori, il giovane è stato accompagnato presso l’I.P.M. di Bicocca, dove è stato posto in custodia.