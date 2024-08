Sanzioni per ancoraggio pericoloso nei pressi della Costa Catanese

La Squadra Volanti – Moto D’Acqua dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato ha intensificato i controlli lungo la costa catanese. Durante la stagione estiva, molti diportisti, alcuni dei quali con barche e gommoni a noleggio, navigano nelle acque di Catania.

L’attività di controllo è principalmente di tipo preventivo, ma sono state contestate anche infrazioni al codice della navigazione e al regolamento dell’area marina protetta di Acitrezza. In particolare, diversi diportisti sono stati sanzionati per aver ancorato troppo vicino alla riva, mettendo in pericolo i bagnanti. Alcuni hanno addirittura ancorato a ridosso degli stabilimenti balneari, richiamando l’attenzione dei bagnini che hanno prontamente segnalato la situazione alla Polizia di Stato.

Anche due persone a bordo di moto d’acqua sono state sanzionate per aver fatto ingresso all’interno dell’area marina protetta di Acitrezza.

L’attività di controllo lungo la fascia costiera catanese sarà intensificata nel mese di agosto, considerando l’aumento dei diportisti e dei bagnanti. L’obiettivo è prevenire comportamenti illeciti che potrebbero compromettere la sicurezza di chi frequenta le spiagge e gli operatori marittimi.