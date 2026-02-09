Saccheggiano una cabina Enel e fuggono: presi in viale Moncada i ladri di “oro rosso”

Redazione 09 Febbraio 2026 - 11:05

Dalle segnalazioni dei cittadini al blitz in viale Moncada: la Squadra Mobile ferma due uomini sorpresi a saccheggiare una cabina Enel.

È una vera e propria emergenza quella legata ai furti di cavi elettrici, un fenomeno che causa non solo danni economici alle aziende distributrici, ma spesso lascia al buio interi quartieri. Per arginare questa piaga, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli su tutto il territorio catanese, rispondendo alle numerose segnalazioni giunte al numero unico di emergenza da parte di residenti e tecnici dell’Enel, costretti a fronteggiare continui danneggiamenti alle cabine.

L’ultima operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha permesso di interrompere l’azione criminale di due catanesi, un 53enne e un 33enne, arrestati nella flagranza di reato. Tutto è iniziato durante un pattugliamento notturno, quando i poliziotti hanno intercettato un’auto sospetta che si aggirava con fare circospetto tra le vie del quartiere San Cristoforo. I due uomini a bordo, dopo aver effettuato diversi giri di perlustrazione vicino a una cabina elettrica, si sono diretti verso il quartiere Librino, puntando un altro impianto.

Gli investigatori hanno monitorato ogni mossa: i due, secondo la ricostruzione, hanno forzato la porta della struttura, si sono introdotti all’interno e ne sono usciti poco dopo con matasse di cavi appena tranciati. Una volta caricata la refurtiva sull’auto, hanno tentato di allontanarsi, ma la fuga è durata poco. La vettura è stata bloccata lungo viale Moncada. I poliziotti hanno recuperato l’intero carico di “oro rosso” e sequestrato gli arnesi utilizzati per lo scasso. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

