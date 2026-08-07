Riqualificazione piscina Plaia Catania: al via i lavori da 4 milioni

Riqualificazione piscina Plaia Catania: il cantiere è aperto

La riqualificazione piscina Plaia Catania entra nella fase operativa: è partita la cantierizzazione dell’impianto di viale Kennedy, chiuso da anni dopo che un violento nubifragio aveva allagato e compromesso una struttura già vetusta, non più a norma. L’intervento vale 4 milioni di euro, finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Metro 2014-2020.

Il progetto è firmato dai tecnici della Direzione Comunale Lavori Pubblici, diretta da Fabio Finocchairo [n.d.r.: grafia da verificare], con Stefania Zicari come RUP e Gino Epaminonda direttore dei lavori.

Una nuova vasca olimpionica al posto di quella del 1996

Il cuore dell’intervento è la sostituzione completa della vasca esistente, ormai fuori uso dopo quasi settant’anni di attività. Al suo posto sorgerà una nuova vasca olimpionica da 50 metri e 8 corsie, con profondità uniforme di 2,50 metri, costruita secondo gli standard tecnici aggiornati. L’ultimo grande evento ospitato risale ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto del 1996: da allora la struttura non ha più ottenuto le omologazioni necessarie per competizioni di livello nazionale.

Accanto agli spogliatoi esistenti sarà realizzato un nuovo corpo edilizio con locali tecnologici, spazi per utenti con disabilità completi di servizi igienici e infermeria. Un ascensore collegherà direttamente il piano di accesso alla vasca, rendendo l’impianto pienamente accessibile.

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale

Il progetto prevede il rinnovo completo degli impianti tecnologici: nuove caldaie a condensazione e sistemi di trattamento delle acque ad alta efficienza, pensati per ridurre consumi e costi di gestione. Saranno rifatti anche spogliatoi, servizi igienici e locali tecnici. Le scelte progettuali hanno privilegiato il recupero delle volumetrie esistenti e soluzioni orientate alla riduzione delle emissioni.

Trantino: «Un investimento che guarda ai giovani»

Il sindaco Enrico Trantino ha commentato l’avvio dei lavori sottolineando il valore dell’operazione per la città: «La riqualificazione della Piscina della Plaia rappresenta una delle opere pubbliche più attese dalla città e segna un passaggio importante nel percorso di rilancio dell’impiantistica sportiva catanese». E ancora: «Restituiremo ai cittadini una struttura moderna, efficiente e finalmente idonea a ospitare attività agonistiche, formative e sociali. È un investimento che guarda ai giovani, alle società sportive e alla qualità dei servizi pubblici».

Trantino ha anche voluto citare il lavoro del predecessore alla delega sportiva: «Desidero riconoscere il lavoro svolto dall’allora assessore allo Sport Sergio Parisi, che ha seguito con competenza e determinazione tutte le fasi progettuali e amministrative necessarie per arrivare all’apertura del cantiere, superando passaggi complessi assicurando alla città un investimento destinato a produrre benefici duraturi».

L’obiettivo: tornare a ospitare gare nazionali e internazionali

Al termine dei lavori Catania avrà di nuovo un impianto natatorio moderno, capace di rispondere alle esigenze delle società sportive, delle scuole e della pratica amatoriale. L’ambizione dell’amministrazione è riportare la piscina della Plaia nel circuito delle manifestazioni di rilievo nazionale, obiettivo che manca ormai da quasi trent’anni.