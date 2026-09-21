Estorsione droga Catania, arrestato un 40enne dalla Polizia

Un 40enne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato: secondo l’accusa avrebbe tentato di estorcere denaro al padre per comprare droga.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania con l’accusa di aver tentato di estorcere denaro al padre per procurarsi droga. A chiamare il numero unico d’emergenza è stato lo stesso genitore, che ha segnalato l’ultimo di una serie di episodi violenti che sarebbero stati messi in atto dal figlio nei suoi confronti.

La chiamata alla Sala Operativa

L’uomo avrebbe raccontato agli operatori della Sala Operativa della Questura di Catania di essere stato aggredito dal figlio, che avrebbe anche distrutto diversi oggetti in casa. I poliziotti lo hanno rassicurato sull’invio immediato di una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Le richieste di denaro sempre più insistenti

Il padre ha spiegato agli agenti di essere esausto per i continui litigi legati alle richieste di denaro del figlio, diventate via via più insistenti. In alcune occasioni aveva ceduto alle pretese, ma aveva poi capito che continuare ad assecondarlo lo avrebbe solo danneggiato. Aveva provato a farlo ragionare, subendo però nuove aggressioni.

La richiesta d’aiuto e l’arresto

Temendo per la propria incolumità, l’uomo si è rivolto alla polizia anche nella speranza di aiutare il figlio a intraprendere un programma di recupero dalla dipendenza. Nel frattempo il 40enne, che si era allontanato dopo il litigio, è rientrato nell’abitazione ed è stato arrestato dagli agenti.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.