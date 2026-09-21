Evacuazione Rifugio Sapienza, tre ricoverati sull’Etna
Tre ospiti della struttura a quota 1.910 metri ricoverati al Policlinico di Catania, sospetta intossicazione da monossido di carbonio
Tre persone che alloggiavano al Rifugio Sapienza, lo storico albergo dell’Etna accanto all’impianto di risalita della funivia a quota 1.910 metri, si sono sentite male nella notte e sono state ricoverate al Policlinico di Catania per accertamenti. Il sospetto degli operatori sanitari è che si tratti di un’intossicazione da monossido di carbonio.
Evacuati circa trenta ospiti
Secondo quanto riferito, le tre persone soccorse non sarebbero in gravi condizioni. Per precauzione, la struttura è stata fatta evacuare insieme a tutti gli altri ospiti presenti, circa trenta persone in totale.
Sul posto vigili del fuoco e carabinieri
Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle verifiche sulla struttura e nell’assistenza agli ospiti evacuati durante la notte del 21 settembre.