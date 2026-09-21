Evacuazione Rifugio Sapienza, tre ricoverati sull’Etna

Tre persone che alloggiavano al Rifugio Sapienza, lo storico albergo dell’Etna accanto all’impianto di risalita della funivia a quota 1.910 metri, si sono sentite male nella notte e sono state ricoverate al Policlinico di Catania per accertamenti. Il sospetto degli operatori sanitari è che si tratti di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Evacuati circa trenta ospiti

Secondo quanto riferito, le tre persone soccorse non sarebbero in gravi condizioni. Per precauzione, la struttura è stata fatta evacuare insieme a tutti gli altri ospiti presenti, circa trenta persone in totale.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle verifiche sulla struttura e nell’assistenza agli ospiti evacuati durante la notte del 21 settembre.