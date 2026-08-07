Spettacolo droni Aci Sant’Antonio: prima volta in Sicilia Orientale

Spettacolo droni Aci Sant’Antonio: presentato stamattina l’evento del 22 agosto

Lo spettacolo droni di Aci Sant’Antonio arriva per la prima volta in Sicilia Orientale. Stamattina, 7 agosto 2026, al palazzo municipale è stato presentato l’evento che si terrà il prossimo 22 agosto alle 23:00, visibile dalla Villa Comunale di Aci Sant’Antonio. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Festeggiamenti Sant’Antonio Abate 2026 nell’ambito della Festa Ranni, uno degli appuntamenti estivi più attesi della provincia di Catania.

Il sindaco Quintino Rocca non ha nascosto l’entusiasmo: «È un evento di portata incredibile, uno show al quale non siamo abituati, e il fatto che in questa metà della Sicilia venga proposto per la prima volta, proprio qui ad Aci Sant’Antonio, è senza alcun dubbio motivo di orgoglio».

Come funziona lo show: droni tra 60 e 90 metri di quota

A spiegare la tecnologia alla base dello spettacolo è stato il presidente del Comitato, Giuseppe Musumeci. I droni si alzeranno a un’altezza compresa tra i 60 e i 90 metri, muovendosi in sincronia come pixel luminosi nel cielo. Nessuna guida individuale: tutto si regge su una progettazione al computer tramite software 3D, un sistema di posizionamento GPS ad altissima precisione e una stazione di controllo gestita da un unico pilota. Il risultato, in cielo, è una coreografia di luci coordinate al centimetro, capace di disegnare forme e figure in tempo reale davanti agli occhi del pubblico.

Finanziamento regionale e il ruolo del bando

Dietro l’evento c’è anche un lavoro amministrativo non banale. Il Comune aveva già destinato alla festa una parte del proprio contributo istituzionale, e quella scelta ha aperto la strada a un bando regionale. Grazie a quel bando, il Palazzo D’Orleans ha concesso un finanziamento aggiuntivo che ha reso possibile lo spettacolo. Il sindaco Rocca ha ringraziato gli uffici regionali e l’onorevole Dario Daidone, «che si è speso particolarmente e ci ha indicato la strada da seguire».

Un ringraziamento è andato anche agli uffici comunali, «e in particolar modo le dottoresse Ferro e Maugeri, che hanno contribuito per la realizzazione di questo che sarà un fiore all’occhiello non solo per il nostro comune, ma certamente per tutto l’hinterland».

Attesi migliaia di spettatori da tutta la provincia

L’appuntamento punta a richiamare pubblico ben oltre i confini del comune etneo. Secondo gli organizzatori, migliaia di persone potrebbero raggiungere Aci Sant’Antonio quella sera, provenienti da tutta la provincia di Catania e non solo. Lo spettacolo è pensato per essere visibile a occhio nudo dalla Villa Comunale, accessibile a tutti senza necessità di acquistare biglietti o prenotare posti.

La Festa Ranni si conferma così non soltanto un evento di devozione religiosa e tradizione locale, ma anche un’occasione per portare nel territorio proposte culturali e di intrattenimento di respiro più ampio. L’inserimento di uno spettacolo tecnologicamente avanzato come quello dei droni nel cartellone estivo rappresenta una scelta che guarda al futuro, puntando ad attrarre un pubblico nuovo e a rafforzare la visibilità di Aci Sant’Antonio a livello provinciale e regionale.