Arrestato ladro d’auto dopo inseguimento: agente ferito

Ha speronato una volante e ferito un agente nel tentativo di fuggire. L’uomo è stato bloccato e arrestato per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il gps tradisce il ladro: parte l’inseguimento

Un uomo ha rubato un’auto a Catania, ma il proprietario aveva installato un sistema gps sul veicolo. Appena scoperto il furto, ha chiamato il 112 e ha fornito alla Sala Operativa della Questura la posizione in tempo reale della sua macchina. Due volanti, una dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e una del Commissariato San Cristoforo, sono partite immediatamente. È così che ha avuto inizio l’inseguimento ladro auto Catania che ha tenuto in apprensione residenti e passanti nel cuore della città.

La fuga tra le strade del centro storico

L’inseguimento si è snodato tra le strade del centro storico della città. Il ladro non ha rallentato, zigzagando tra i vicoli nel tentativo di seminare le volanti. Gli agenti hanno mantenuto il contatto visivo con il veicolo, coordinandosi via radio con la Sala Operativa, che continuava a ricevere aggiornamenti sulla posizione grazie al segnale gps. Una situazione ad alto rischio per l’incolumità pubblica, considerata la presenza di pedoni e altri veicoli nelle strette vie del centro.

Inseguimento ladro auto Catania: lo sperone e il poliziotto ferito

Il ladro, pur di non fermarsi, ha speronato una delle volanti nel tentativo di aprirsi un varco. Un agente ha provato a bloccarlo aprendo lo sportello dell’auto in corsa ed è rimasto ferito nell’impatto. Soccorso immediatamente dal 118, è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni guaribili in 20 giorni. Un episodio che testimonia i rischi quotidiani cui sono esposti gli operatori delle forze dell’ordine durante i servizi di controllo del territorio.

Arrestato per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

La fuga è terminata poco dopo. L’uomo è stato definitivamente bloccato dagli agenti e arrestato con le accuse di furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Vale la presunzione di innocenza dell’indagato, fino a eventuale condanna definitiva. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’intera dinamica dei fatti e verificare eventuali precedenti a carico del fermato.

L’auto restituita al proprietario

A conclusione delle operazioni, gli agenti hanno riconsegnato il veicolo al legittimo proprietario. L’uomo ha ringraziato le forze dell’ordine per la rapidità dell’intervento, sottolineando come non avrebbe avuto i mezzi per ricomprare quell’auto se non fosse stata recuperata. Un risultato reso possibile dalla tecnologia del gps e dalla pronta risposta degli equipaggi, a dimostrazione dell’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati.