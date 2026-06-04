Rigenerazione urbana alla Civita: siglato l’accordo operativo tra Comune e Autorità Portuale per residenti e bus

Scatta il piano straordinario per mitigare i disagi viari nel centro storico di Catania legati ai cantieri di riqualificazione. La Giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino ha reso esecutivo un accordo operativo con l’Autorità Portuale e la Direzione Marittima, garantendo cinquanta stalli di sosta per i residenti della Civita all’interno dello scalo e corsie preferenziali per i bus Amts.

La convivenza tra le esigenze dei residenti e lo sviluppo delle grandi opere pubbliche trova un punto di sintesi a Palazzo degli Elefanti. A fronte dell’avvio dei lavori di rigenerazione e ricucitura urbana del quartiere Civita, promossi e progettati dall’Amministrazione comunale attraverso la Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, la Giunta presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha adottato un apposito accordo operativo. L’intesa unisce il Comune, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale e la Direzione Marittima con l’obiettivo di fornire risposte concrete agli abitanti e agli operatori economici penalizzati dalle modifiche alla viabilità.

Parcheggi nel porto e corsie agevolate per i bus Amts

L’accordo, immediatamente esecutivo, nasce per compensare la temporanea riduzione degli stalli di sosta e le ripercussioni sul traffico veicolare, in particolare lungo via Porta di Ferro e nelle aree limitrofe. Nelle scorse settimane l’assessorato all’Urbanistica, guidato da Luca Sangiorgio, ha condotto un fitto tavolo di confronto recependo le istanze cittadine e le sollecitazioni espresse dal Consiglio comunale.

I punti cardine del provvedimento prevedono l’autorizzazione alla sosta per circa cinquanta automobili di residenti e commercianti – inseriti in appositi elenchi comunali – in un’area riservata dello scalo marittimo. Inoltre, fino al prossimo 30 settembre, sarà consentito il transito contingentato e senza fermate intermedie degli autobus Amts delle linee D e Librino Express all’interno del porto. La misura, promossa dall’assessore alla Viabilità Carmelo Coppolino, permetterà di velocizzare i collegamenti estivi verso la Plaia, alleggerendo drasticamente il flusso di mezzi pesanti lungo via Domenico Tempio. Per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza degli accessi, la Polizia Locale assicurerà un presidio permanente h24 sul posto.

Un investimento da quattro milioni di euro per la Civita

Il progetto in corso, denominato “Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Civita e collegamento funzionale al Porto di Catania”, prevede uno stanziamento complessivo di quasi quattro milioni di euro (di cui circa due milioni per l’aggiudicazione dell’appalto), finanziato tramite le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

I lavori prevedono una profonda manutenzione straordinaria e la riqualificazione degli spazi pubblici a beneficio di residenti e turisti. L’asse di via Porta di Ferro sarà interamente ripavimentato e convertito in area pedonale, arricchito con moduli attrezzati, sedute, zone verdi e sistemi di illuminazione integrativa, creando una linea di continuità con le isole pedonali di piazza Cutelli e largo XVII Agosto. Previsti interventi di rifacimento della pavimentazione anche nel tratto che conduce a via Graziella, finalizzati al rallentamento della velocità dei veicoli e alla tutela della sicurezza dei pedoni.