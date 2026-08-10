Polizia Locale Catania controlli: 55 verbali e 10 e-bike sequestrate

Polizia Locale Catania, 55 verbali tra San Giovanni Li Cuti e piazza Europa e 10 e-bike modificate sequestrate a piazza Stesicoro.

Polizia Locale Catania controlli: 55 verbali in centro e lungomare

I controlli della Polizia Locale di Catania si sono intensificati in alcune delle zone più frequentate della città. Le operazioni hanno interessato San Giovanni Li Cuti, piazza Tricolore, via Ruggero di Lauria, piazza Europa e piazza Stesicoro, con l’impiego di quattro motociclisti, quattro autopattuglie del servizio Viabilità e quattro operatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria e TSO Disagio Sociale, oltre a un carro attrezzi.

Il bilancio complessivo parla di 55 verbali per violazioni al Codice della strada, a cui si aggiunge il sequestro di dieci e-bike modificate e di un ciclomotore privo di targa.

Le infrazioni: dai caschi mancanti al semaforo rosso ignorato

Tra le sanzioni elevate nelle aree del lungomare e di piazza Europa, la quota più consistente riguarda la sosta irregolare: ben 45 verbali per veicoli lasciati sui marciapiedi, nelle aree pedonali, sulle fermate degli autobus e negli stalli riservati a cicli e motocicli.

Le restanti infrazioni coprono una casistica più varia. Un automobilista è stato sanzionato per guida senza patente (art. 116), tre veicoli circolavano senza assicurazione, due motociclisti erano privi di casco (art. 171). Tre i veicoli fermati per mancanza di revisione (art. 80), uno per aver ignorato il semaforo rosso (art. 146).

Piazza Stesicoro: sequestrate dieci e-bike alterate

L’intervento più rilevante si è svolto a piazza Stesicoro. Gli agenti hanno individuato e sequestrato dieci biciclette elettriche modificate, risultate alterate rispetto alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa per la circolazione su strada. Nel corso della stessa operazione sono stati contestati altri dieci verbali per violazioni relative a casco, assicurazione e revisione di motocicli. Gli operatori hanno poi fermato e sequestrato un ciclomotore senza targa.

L’assessore Grasso: «Solidarietà agli agenti, troppo spesso bersaglio di violenze»

Sull’attività svolta si è espresso l’assessore alla Polizia Locale, Orazio Grasso: «Rivolgo il mio ringraziamento e di tutta l’Amministrazione Comunale agli agenti della Polizia Locale per l’impegno che quotidianamente mettono nelle attività di controllo e per la professionalità con cui affrontano situazioni spesso complesse».

Grasso ha poi allargato il discorso alle condizioni in cui operano gli agenti: «Non possiamo però dimenticare che questo lavoro viene svolto dagli agenti in condizioni difficili e che, troppo spesso, chi è chiamato a far rispettare la legge diventa bersaglio di aggressioni e atti di violenza. Su questo punto, insieme al sindaco Enrico Trantino, ribadisco la piena e convinta solidarietà agli uomini e alle donne della Polizia Locale e il nostro sostegno a chi ogni giorno è in strada per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole».