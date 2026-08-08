Droga San Cristoforo, 14enne arrestato: Rex fiuta l’hashish in cameretta

Il cane Rex ha guidato gli agenti fino alla cameretta di un 14enne: trovati 36 grammi di hashish, un bilancino e bustine per le dosi.

Droga a San Cristoforo, 14enne arrestato grazie al cane Rex

Un caso di droga a San Cristoforo ha portato all’arresto di un 14enne: trentasei grammi di hashish suddivisi in 13 involucri, un bilancino di precisione e bustine per il confezionamento delle dosi, trovati nella cameretta del ragazzo nascosti dentro la scatola di uno smartphone. A portarci gli agenti è stato Rex, il cane antidroga della squadra cinofili della Polizia di Stato.

L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere San Cristoforo, nell’ambito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio nelle zone dove in passato erano già state smantellate piazze di droga. Gli agenti delle Volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico stavano pattugliando via De Lorenzo quando Rex ha segnalato qualcosa.

Rex si fionda in camera: droga nella scatola dello smartphone

Il pastore tedesco ha tirato dritto verso un’abitazione. Aperta la porta, è entrato e si è diretto senza esitazioni nella stanza del ragazzo. Nella scatola di un cellulare gli agenti hanno trovato i 13 involucri di hashish, il bilancino e le bustine: tutto il necessario per confezionare e vendere le dosi.

Il quattordicenne, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di rapina, ha ammesso le proprie responsabilità. È stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito al Centro di Prima Accoglienza, in attesa della convalida dell’arresto disposta dal pm di turno presso il Tribunale per i Minorenni. Tutta la droga è stata sequestrata.

Controlli intensificati nel quartiere San Cristoforo

Il servizio rientrava in una campagna più ampia di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo. Le forze dell’ordine hanno concentrato l’attenzione proprio nei punti dove nei mesi scorsi erano stati già bloccati pusher e smantellati punti di vendita. L’impiego del cane si è rivelato determinante: senza il fiuto di Rex, il nascondiglio sarebbe probabilmente rimasto inosservato.

Il fenomeno dello spaccio nei quartieri periferici resta una priorità per la Polizia di Stato, che continua a intensificare i servizi di pattugliamento con l’ausilio delle unità cinofile. Rex e il suo conduttore operano regolarmente in queste aree ad alto rischio, contribuendo a individuare sostanze stupefacenti nascoste in luoghi difficilmente accessibili con i soli controlli tradizionali. Il caso del 14enne di San Cristoforo dimostra come lo spaccio possa coinvolgere soggetti sempre più giovani, spesso già noti alle forze dell’ordine per altri reati.

Il 14enne è presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.