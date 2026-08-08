Dipendenti comunali Riposto: orario aumentato per 64

A Riposto 64 dipendenti comunali vedono aumentare l’orario dal 1° gennaio 2026: la misura è stabile e a tempo indeterminato.

A Riposto sono stati firmati i nuovi contratti per i dipendenti comunali: 64 lavoratori del Comune di Riposto vedranno aumentare il proprio orario di lavoro con decorrenza dal 1° gennaio 2026. La cerimonia di sottoscrizione si è svolta alla presenza del sindaco Davide Vasta, del segretario comunale Concetta Puglisi e del dirigente dell’Area del Personale Orazio Giovanni Vecchio.

Chi sono i dipendenti coinvolti e come cambia l’orario

La misura riguarda due gruppi distinti. I primi 51 dipendenti passano da 24 a 26 ore settimanali; gli altri 13 salgono da 30 a 32 ore. L’intervento era atteso da mesi: la delibera di giunta che lo ha reso possibile era stata approvata nel corso del 2025.

La novità più rilevante riguarda la durata della misura. Si era discusso inizialmente di un provvedimento temporaneo, legato ai fondi regionali disponibili. L’amministrazione ha poi scelto una strada diversa: l’incremento orario è stato reso a tempo indeterminato.

Dipendenti comunali Riposto: come è strutturato il finanziamento

La Regione Siciliana ha stanziato risorse per sostenere l’operazione, ma solo in parte e per un periodo limitato a tre anni. Nel dettaglio, il contributo regionale ammonta a 64.173,96 euro e copre circa il 60% della spesa complessiva. Il restante 40%, pari a 46.529,81 euro, sarà a carico del bilancio comunale.

Quando il finanziamento regionale cesserà, il Comune si è impegnato a proseguire con risorse proprie, garantendo la stabilità delle nuove condizioni contrattuali.

Le parole del sindaco Vasta

«Oggi manteniamo un impegno importante nei confronti dei nostri dipendenti. Abbiamo voluto fare una scelta coraggiosa, andando oltre quanto previsto inizialmente. La Regione ha dato un contributo fondamentale, che ringraziamo, ma come Amministrazione abbiamo deciso di fare uno sforzo ulteriore, integrando con risorse comunali la parte non finanziata e rendendo questo incremento orario stabile e a tempo indeterminato. È una scelta che valorizza il personale, riconosce il lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti e, allo stesso tempo, rappresenta un investimento sulla qualità dei servizi che il Comune offre ai cittadini. Un ente più forte passa inevitabilmente da lavoratori messi nelle condizioni di operare con maggiore serenità e con strumenti adeguati. Continueremo a investire sul capitale umano perché crediamo che sia il motore della crescita della nostra amministrazione.»

Il quadro più ampio: rafforzare la macchina amministrativa

La firma dei contratti si inserisce in un percorso avviato dall’amministrazione comunale per rafforzare la struttura organizzativa dell’ente. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’efficienza degli uffici e rispondere con più rapidità alle esigenze dei cittadini ripostesi. L’incremento orario viene presentato come uno degli strumenti per raggiungere questo risultato, partendo dal riconoscimento del lavoro già svolto dal personale.