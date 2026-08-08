Voli in arrivo sospesi fino alle 12:00 per cenere vulcanica. Partenze regolari: verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea.

Aeroporto Catania chiuso agli arrivi per la cenere dell’Etna

SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha disposto la sospensione dei voli in arrivo a Fontanarossa a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. Con l’aeroporto Catania chiuso agli atterraggi fino alle ore 12:00, il provvedimento interessa lo spazio aereo nel settore C1, corrispondente all’area a Sud-Ovest dello scalo, reso impraticabile dalla nube di cenere vulcanica emessa in atmosfera dal vulcano.

Le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto proseguono regolarmente, senza interruzioni.

Cosa devono fare i passeggeri con l’aeroporto Catania chiuso agli arrivi

Chi deve prendere un volo in arrivo a Catania è invitato a non recarsi in aeroporto prima di aver verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. La situazione è in evoluzione e SAC ha annunciato aggiornamenti nelle prossime ore, in base all’andamento dell’attività vulcanica e alla dispersione della nube di cenere.

È fondamentale consultare i canali ufficiali della propria compagnia aerea, sia online che telefonicamente, per ricevere informazioni aggiornate su eventuali cancellazioni, ritardi o riprogrammazioni del volo. In situazioni di questo tipo, le compagnie aeree sono generalmente tenute a offrire ai passeggeri alternative di viaggio o il rimborso del biglietto, secondo le normative europee in materia di diritti dei passeggeri aerei.

Monitoraggio continuo sulla nube vulcanica

La chiusura dello spazio aereo in corrispondenza di eruzioni etnee segue protocolli consolidati: quando la concentrazione di cenere supera le soglie di sicurezza per la navigazione aerea, le autorità competenti limitano o vietano il traffico nelle zone interessate. In questo caso il settore colpito è quello a Sud-Ovest, mentre le altre rotte restano al momento fuori dall’area critica.

La cenere vulcanica rappresenta un rischio concreto per i motori degli aeromobili e per i sistemi di navigazione: anche concentrazioni apparentemente ridotte possono causare danni gravi ai propulsori, motivo per cui le autorità dell’aviazione civile adottano criteri di massima precauzione nella gestione dello spazio aereo in prossimità di vulcani attivi come l’Etna.

Aggiornamenti in tempo reale da SAC

Gli aggiornamenti ufficiali vengono diffusi da SAC attraverso i propri canali istituzionali e dalle singole compagnie aeree, che gestiscono direttamente le comunicazioni ai passeggeri su eventuali cancellazioni o riprogrammazioni. La società di gestione ha confermato che la situazione è monitorata costantemente e che nuove comunicazioni saranno rese disponibili nelle prossime ore, non appena le condizioni atmosferiche e vulcaniche lo consentiranno.

I passeggeri in partenza da Catania, invece, non risultano al momento coinvolti dal provvedimento: le operazioni di decollo continuano regolarmente secondo i programmi previsti.