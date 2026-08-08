Porto Riposto molo commerciale: lavori ultimati

Porto Riposto molo commerciale: banchina Puglionisi quasi pronta

Gli interventi in somma urgenza affidati al Genio Civile di Catania sulla banchina Puglionisi del porto commerciale di Riposto sono arrivati alla fase conclusiva. Le opere principali sul porto Riposto molo commerciale, che hanno interessato un tratto di circa 100-150 metri di banchina gravemente danneggiato dal ciclone Harry, sono state completate. Nei prossimi quindici giorni saranno ultimati gli interventi di rifinitura e gli adempimenti tecnici residui.

I lavori hanno riguardato il ripristino strutturale della banchina, il rifacimento dell’illuminazione e la riattivazione dei sistemi di videosorveglianza. Una volta chiuse queste ultime operazioni, si apriranno le verifiche di competenza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto: controlli sugli impianti e sul sistema antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, al termine dei quali il comandante della Guardia Costiera di Riposto, Tenente di Vascello Arturo Laudato, modificherà l’ordinanza con cui era stata dichiarata l’inagibilità dell’intera banchina, limitatamente al tratto già ripristinato.

Ispezione subacquea: nessun danno strutturale sotto la banchina

Buone notizie anche dal fronte sommerso. Il 3° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera di Messina, chiamato a effettuare un’ispezione su richiesta del comandante Laudato, non ha rilevato criticità nella porzione subacquea della struttura. La relazione tecnica segnala soltanto la presenza di detriti sul fondale: nessun fenomeno di sgrottamento riconducibile agli eventi meteomarini. Un dato che rassicura sulla tenuta complessiva dell’infrastruttura.

Il sindaco Vasta: «Il problema dell’ormeggio è risolto»

«Con il completamento delle opere principali raggiungiamo un primo importante traguardo nel percorso di ripristino del porto commerciale», ha dichiarato il sindaco di Riposto Davide Vasta. «Con il lavoro che si sta concludendo anche al primo bacino il problema dell’ormeggio dei pescherecci è risolto».

Vasta ha ringraziato l’on. Luca Sammartino, che dopo il ciclone si era impegnato ad accelerare i lavori sia al porto commerciale sia al primo bacino, e il Genio Civile insieme alla Capitaneria di Porto per la sinergia dimostrata nella gestione dell’emergenza. Una crisi che aveva messo in difficoltà l’intera marineria locale, con i pescherecci costretti a cercare soluzioni alternative per l’ormeggio.

Adesso il nodo è trovare risorse per il recupero completo

La riapertura del tratto ripristinato ai pescherecci è il risultato più immediato, ma il cantiere non si chiude qui. Come ha precisato il sindaco, «il nostro impegno continua: il prossimo obiettivo sarà reperire le risorse necessarie per completare gli interventi e restituire piena funzionalità all’intero porto commerciale, infrastruttura strategica non solo per Riposto ma per tutto il comprensorio ionico-etneo».

La fase emergenziale si avvia a conclusione. Quella che apre adesso è la stagione più impegnativa: trovare i fondi per gli interventi strutturali definitivi che restituiscano al porto commerciale di Riposto la piena efficienza.