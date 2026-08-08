Salmo concerti Sicilia: il 9 agosto a Catania e l’11 a Palermo per il Wave Summer Music

Salmo concerti Sicilia: il 9 agosto a Catania, l’11 a Palermo

I Salmo concerti Sicilia sono ufficiali: il rapper sardo si esibisce il 9 agosto alla Villa Bellini di Catania e l’11 agosto al Velodromo di Palermo, entrambe nel cartellone del Wave Summer Music. Le tappe siciliane sono promosse da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli, mentre l’intero tour è prodotto da Vivo Concerti.

I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Un tour che segue l’uscita del nuovo progetto discografico

Le date siciliane si inseriscono in un tour che Salmo sta portando sui palchi dei principali festival estivi italiani. L’occasione è anche quella di presentare dal vivo «HELLVISBACK 10 YEARS LATER», il nuovo progetto pubblicato il 3 aprile per Sony Music Italy: un lavoro che guarda insieme al passato e al presente, costruito come celebrazione del disco culto del 2016 e aggiornato con tre inediti.

Il progetto riporta Salmo al centro del dibattito musicale italiano dell’estate, con un percorso artistico che alterna radici e aggiornamento. Le date nei festival confermano la centralità dell’artista nel circuito dei grandi live estivi, dai palchi del nord fino alle piazze siciliane.

«CRACKERS», il singolo che ha annunciato il tour

Uno di questi inediti è «CRACKERS», il secondo brano estratto dal progetto. Il testo attacca pose, gerarchie e miti del successo nel rap contemporaneo, con la scrittura diretta che contraddistingue Salmo. Il video che accompagna il singolo è stato diretto da Bogdan ‘Chilldays’ Plakov, con la fotografia di Edoardo Bolli: girato in bianco e nero, punta su un’estetica quasi analogica, grana marcata, nessuna distrazione cromatica. Una scelta visiva coerente con il tono del brano.

Villa Bellini e Velodromo, due palchi estivi nel cuore delle città

La Villa Bellini è uno degli spazi verdi più grandi di Catania e negli ultimi anni è diventata una delle location estive più utilizzate per concerti e festival. Il Velodromo di Palermo, nel quartiere Favorita, ha ospitato negli anni eventi di rilievo nazionale e si conferma punto di riferimento per i grandi live in città.

Entrambe le venue rappresentano contesti consolidati per i grandi nomi della musica italiana: capaci di accogliere migliaia di spettatori in un contesto all’aperto, offrono una cornice ideale per uno show come quello di Salmo, costruito su un impianto visivo e sonoro di forte impatto. Chi non ha ancora il biglietto è consigliato acquistarlo prima possibile attraverso i canali ufficiali.