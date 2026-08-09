We Beach Catania semifinale: rimonta Sambenedettese 8-5

We Beach Catania semifinale: dal 4-0 al crollo, la Sambenedettese vola in finale

La We Beach Catania semifinale scudetto si trasforma in una serata amara. La formazione etnea di beach soccer ha dominato l’intero primo tempo contro la Sambenedettese, salendo sul 4-0, poi ha subito una rimonta clamorosa chiusa sull’8-5. A Scoglitti, davanti a un pubblico numeroso, finisce il sogno del titolo.

Oggi, domenica, alle ore 16, We Beach Catania scenderà in campo per la finale di consolazione contro la perdente dell’altra semifinale tra Pisa e Napoli: in palio c’è il bronzo dello Scudetto 2026.

Primo tempo da sogno

La partita era il terzo confronto stagionale tra le due squadre, con un successo per parte nei precedenti: We Beach Catania aveva vinto in campionato, la Sambenedettese aveva conquistato la semifinale di Coppa Italia.

Allenata da Mario Giuffrida, la formazione catanese era alla terza semifinale scudetto della propria storia. In campo dal primo minuto Costa, D’Amore, Borer, Eudim e Milazzo.

Il primo tempo è tutto di marca etnea. Eudim sblocca il risultato con una botta sotto l’incrocio, poi Percia Montani firma il raddoppio con una rovesciata. Lo stesso Eudim realizza il terzo gol direttamente su corner. A 4’30” dalla fine del primo tempo Zurlo segna il 4-0 su assist diretto di Costa. Un vantaggio che sembra destinato a chiudere la questione.

Secondo tempo: la Sambenedettese rientra

Nella ripresa gli avversari cambiano passo. Catarino e Jordan dimezzano lo svantaggio. We Beach Catania spreca l’occasione per allungare: il tiro di La Torre termina alto, poi Eudim a botta sicura trova la risposta del portiere avversario.

A 40 secondi dalla sirena Gori trasforma il rigore del 4-3. Poi arriva il colpo che ribalta tutto: Catarino, su punizione contestata, firma il 4-4. Dal dominio assoluto alla parità nel giro di un tempo.

Nel terzo tempo decide Catarino

Si riparte in perfetto equilibrio. Quasi subito Catarino completa la sua personale rimonta e sigla il sorpasso. A dieci minuti dalla fine Bernardo porta la Sambenedettese sul 6-4.

We Beach Catania prova a rientrare: Borer colpisce una rovesciata che si ferma sulla linea. A cinque minuti dalla fine Jordan segna il 7-4, poi Joao fissa l’8-4. Nell’ultima azione utile Zurlo accorcia sul definitivo 8-5, ma non cambia il verdetto.

Ora la finale per il bronzo

Per We Beach Catania rimane la possibilità di chiudere la stagione sul podio. L’appuntamento è fissato per oggi alle 16 a Scoglitti, dove si assegnerà il terzo posto dello Scudetto 2026. Le finali sono organizzate da ISoci con il sostegno della LND Sicilia, presieduta da Sandro Morgana.

Tabellino WB Catania-Sambenedettese BS 5-8

WB Catania: Costa, Milazzo, Giordani, La Torre, Zurlo, D’Amore, Panarello, Giuffrida, Borer, Paulinho, Percia Montani, Eudim. Sambenedettese BS: Addarii, Gori, Curcio, Giordani, Barbagallo, De Baptistis, Joao, Catarino, Jordan, Fred, Bernardo.

Reti: 2′ pt Eudim; 4′ pt Percia Montani; 6′ pt Zurlo; 7′ pt Eudim; 4′ st Catarino; 4′ st Jordan; 12′ st Gori; 12′ st Catarino; 1′ tt Catarino; 2′ tt Bernardo; 7′ tt Jordan; 11′ tt Joao; 12′ tt Zurlo.