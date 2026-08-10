Cenere vulcanica blocca i voli in arrivo a Catania

Voli sospesi Catania Etna: cosa sta succedendo

A causa dei voli sospesi Catania Etna, l’aeroporto di Catania ha interrotto tutti gli arrivi nel corso della giornata. L’intensa attività eruttiva del vulcano ha provocato un’emissione significativa di cenere vulcanica in atmosfera, rendendo necessaria la chiusura degli spazi aerei corrispondenti alla nuvola a Sud-Ovest, il cosiddetto settore C1. Lo stop è in vigore fino alle ore 17:00 locali, salvo ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

La comunicazione ufficiale di SAC

A darne notizia è stata SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, con un comunicato ufficiale diffuso nelle ultime ore. La società ha precisato che la chiusura riguarda esclusivamente il settore C1, ovvero lo spazio aereo a Sud-Ovest interessato dalla nuvola di cenere, e che nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteorologica e vulcanica.

La decisione è stata adottata in via precauzionale per garantire la sicurezza di tutti i voli e dei passeggeri a bordo. La presenza di cenere vulcanica in atmosfera rappresenta un rischio concreto per i motori degli aeromobili e per la visibilità in fase di atterraggio, motivo per cui le autorità aeroportuali non hanno esitato ad intervenire tempestivamente.

Cosa devono fare i passeggeri

Chi ha un volo in arrivo su Catania è invitato a non recarsi in aeroporto prima di aver verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea di riferimento. La situazione è in continua evoluzione e le informazioni potrebbero cambiare nel corso della giornata, anche in anticipo rispetto all’orario di ripresa delle operazioni previsto per le 17:00.

È consigliabile monitorare i canali ufficiali di SAC e le comunicazioni delle singole compagnie aeree per ricevere aggiornamenti in tempo reale su cancellazioni, ritardi o eventuali modifiche ai gate e alle tratte.

L’Etna e i suoi effetti sul traffico aereo

Non è la prima volta che l’attività dell’Etna causa interruzioni al traffico aereo dello scalo catanese. Il vulcano, tra i più attivi d’Europa, genera periodicamente episodi eruttivi con emissione di cenere che possono interessare le rotte aeree nella zona. In questi casi, i gestori aeroportuali sono tenuti a coordinarsi con ENAV e con le autorità dell’aviazione civile per valutare la sicurezza degli spazi aerei e adottare le misure necessarie a tutela dei passeggeri e degli equipaggi.