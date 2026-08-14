Polizia di Stato lancia la campagna estiva contro la guida in stato di ebbrezza

Polizia di Stato, Fondazione ANIA e associazioni di categoria insieme per promuovere il guidatore designato tra i giovani nelle spiagge e nei locali estivi.

La campagna Questa sera guido io nei luoghi dell’estate italiana

Spiagge, stabilimenti balneari, discoteche. Sono i luoghi scelti per portare il messaggio della campagna Questa sera guido io, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia. L’iniziativa è già in corso su tutto il territorio nazionale e punta direttamente sui giovani, parlando loro nei posti dove l’estate si vive davvero. Al centro della campagna c’è una figura concreta: il guidatore designato, ovvero chi, all’interno del gruppo, sceglie consapevolmente di non bere alcolici per riportare a casa in sicurezza amici e compagni di serata. Un gesto semplice che la campagna intende trasformare in un’abitudine diffusa, un vero e proprio segno di responsabilità sociale condivisa.

Il protocollo firmato il 31 luglio

L’iniziativa ha una base istituzionale precisa. Il 31 luglio è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Fondazione ANIA, il Silb Fipe (Sindacato italiano locali da ballo), il Sib Fipe (Sindacato italiano balneari) e FederBalneari Italia. Un accordo che unisce istituzioni, settore assicurativo e mondo dell’intrattenimento con un obiettivo condiviso: ridurre i rischi sulle strade nei mesi estivi, quando il traffico è più intenso e le notti più lunghe. La convinzione alla base è che la sicurezza stradale sia una responsabilità collettiva, da costruire coinvolgendo chi anima i luoghi di maggiore socialità giovanile.

Cosa succede nei locali aderenti

Nei locali e stabilimenti che aderiscono alla campagna, personale specializzato della Polizia Stradale organizza momenti di dialogo con i ragazzi, distribuisce materiale informativo e proietta filmati. I gestori offrono un aperitivo analcolico, per rendere la scelta di non bere qualcosa di piacevole e condiviso, non una rinuncia. Fondazione ANIA mette a disposizione gratuitamente etilometri monouso, così ognuno può verificare il proprio stato prima di mettersi al volante.

Non ci sono solo divieti e controlli. Chi guida in modo responsabile può ricevere biglietti omaggio per l’ingresso nei locali aderenti e voucher per consumazioni analcoliche. Sono previsti anche 15 corsi gratuiti di guida sicura, accessibili registrandosi sul sito fondazioneania.it, dove si può aderire formalmente alla campagna.

Controlli intensificati sulle strade estive

Parallelamente alle attività di sensibilizzazione, la Polizia Stradale ha rafforzato i servizi sulle principali strade che portano alle località turistiche. I controlli sono mirati alla guida in stato di ebbrezza, all’uso di sostanze stupefacenti e a qualsiasi comportamento che possa mettere a rischio l’incolumità di chi è in strada. Un impegno concreto che si affianca alla dimensione educativa della campagna, nella convinzione che prevenire significhi essere presenti, parlare ai giovani con il loro linguaggio e costruire insieme una nuova consapevolezza. Come recita il messaggio della campagna stessa: l’estate più bella è quella che ci riporta a casa.