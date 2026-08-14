Spiagge Sicure Riposto: 25mila euro contro l’abusivismo

Spiagge Sicure Riposto: il progetto da 25mila euro approvato il 5 agosto

Il progetto Spiagge Sicure Riposto 2026 è ufficialmente operativo. Il Comune ha avviato l’iniziativa ‘Riposto Spiagge Sicure 2026’, finanziata dal Ministero dell’Interno con 25.000 euro e pensata per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti nelle aree costiere. Il progetto è stato approvato lo scorso 5 agosto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e resterà operativo fino al 15 ottobre.

Dove si concentreranno i controlli

Le zone nel mirino sono quelle con maggiore presenza turistica: il litorale delle frazioni marinare, Torre Archirafi, il Lungomare Edoardo Pantano, l’area del Porto Turistico ‘Porto dell’Etna’ e le piazze interessate da eventi e mercati serali. Sono tutte aree dove, specialmente d’estate, la pressione del commercio ambulante irregolare tende ad aumentare.

A coordinare le operazioni sarà il comandante della Polizia Locale, Orazio Giovanni Vecchio. In campo quattordici agenti per pattugliamenti e controlli commerciali, più quattro operatori dedicati alla viabilità nelle zone di intervento.

Biciclette elettriche e nuove dotazioni per gli agenti

Una delle novità del progetto è l’acquisto di due biciclette elettriche, che permetteranno agli agenti di muoversi nelle aree non raggiungibili con i mezzi a motore. Prevista anche la fornitura di radio portatili e altre attrezzature per documentare i sequestri.

Il sindaco Davide Vasta ha spiegato la logica dell’iniziativa: «Questo finanziamento rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti per garantire maggiore sicurezza e legalità sul nostro territorio». E ha aggiunto: «Abbiamo voluto utilizzare queste risorse per rafforzare concretamente i controlli nelle zone di maggiore afflusso turistico e, allo stesso tempo, dotare la nostra Polizia Locale di nuovi strumenti per operare in maniera più efficace».

Sul fronte della legalità commerciale, Vasta è stato diretto: «La tutela del commercio regolare e il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti sono fondamentali non soltanto per garantire il rispetto delle regole, ma anche per tutelare quei commercianti e quegli operatori che lavorano correttamente e investono ogni giorno nella propria attività».

L’assessore: più presenza nelle zone difficili da raggiungere

L’assessore alla Polizia municipale Gino Daidone ha messo l’accento sull’aspetto operativo: «Questa attività ci permetterà di rendere ancora più capillare la presenza della Polizia Locale sul territorio». Nel dettaglio: «In particolare, potremo rafforzare i controlli nelle zone maggiormente frequentate durante la stagione estiva e intervenire con maggiore tempestività nelle aree più difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali».

Le biciclette elettriche e le nuove dotazioni, una volta terminata la stagione, resteranno a disposizione della Polizia Locale per le attività ordinarie.