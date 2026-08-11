Nino D’Angelo Teatro Antico Taormina: 50 anni di carriera

Nino D’Angelo al Teatro Antico di Taormina il 12 agosto

Nino D’Angelo sale sul palco del Teatro Antico di Taormina mercoledì 12 agosto alle 21 con «I miei meravigliosi anni ’80… bis!», il live con cui il cantautore napoletano celebra cinquant’anni di carriera. L’appuntamento, che vede Nino D’Angelo al Teatro Antico di Taormina per la prima volta con questo nuovo tour, rientra nella programmazione della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Lo spettacolo unirà musica, immagini e racconto per attraversare mezzo secolo di storia artistica. Un percorso che parte dalla canzone napoletana e arriva fino agli ultimi brani, ripercorrendo le tappe più significative di una carriera che ha segnato la musica popolare italiana.

Nino D’Angelo Teatro Antico Taormina: il «bis» dopo i sold out e Venezia

Il titolo del tour non è casuale. Quel «bis» richiama esplicitamente il successo dello scorso anno e la richiesta del pubblico di tornare nei grandi spazi live. Il 2025 era stato un anno intenso per D’Angelo: due date sold out in piazza del Plebiscito a Napoli e il film documentario «Nino. 18 giorni», diretto dal figlio Toni D’Angelo, accolto con favore dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2025.

Ora il ritorno dal vivo, con qualche novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo. Lo ha anticipato lo stesso artista: «Nel 2026 festeggio 50 anni di carriera e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni. Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo), il mio primo disco. Oggi torno in mezzo al pubblico per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno».

Dagli anni ’80 agli ultimi successi

Sul palco del Teatro Antico, D’Angelo ripercorrerà i brani simbolo della sua carriera: dagli anni ’80, con incursioni nel repertorio degli anni ’90, fino alle canzoni più recenti. Musica, immagini e narrazione si intrecciano per restituire al pubblico un ritratto completo di cinquant’anni di lavoro artistico.

Il Teatro Antico di Taormina rappresenta una cornice d’eccezione per un concerto di questa portata. La struttura, tra i luoghi all’aperto più suggestivi d’Italia, ospita ogni estate alcuni degli appuntamenti musicali più attesi della stagione siciliana. La scelta di questo palcoscenico per celebrare mezzo secolo di carriera riflette il peso simbolico che D’Angelo attribuisce a questo tour.

Il concerto si inserisce in un momento di particolare visibilità per il cantautore: dopo i riconoscimenti ottenuti a Venezia con il documentario biografico e il ritorno in piazza con i doppi sold out napoletani, il pubblico ha risposto con entusiasmo alla ripresa dell’attività live. La tappa taorminese si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026 nel panorama dei concerti in Sicilia.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti locali autorizzati.