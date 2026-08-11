Droga Caltagirone arresto: quasi 4 kg in un garage

Droga Caltagirone arresto: appostamento da trenta minuti, poi l’intervento

Quasi quattro chilogrammi di sostanze stupefacenti custoditi in un garage. È quanto hanno trovato i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone durante un servizio di osservazione che ha portato all’arresto di un giovane, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio. Il caso rientra nelle attività della Polizia di Stato finalizzate alla repressione del traffico di droga a Caltagirone, che negli ultimi tempi ha visto un intensificarsi dei controlli sul territorio.

Gli agenti avevano già acquisito elementi sull’attività dell’uomo: secondo quanto ricostruito, gestiva un traffico di hashish, marijuana e cocaina, tenendo le sostanze in un garage nella sua disponibilità. Hanno così predisposto un servizio di osservazione e appostamento. Dopo circa trenta minuti, il giovane è stato visto arrivare a bordo della propria autovettura e dirigersi verso il garage. A quel punto la polizia è intervenuta.

Il contenuto del garage: hashish, marijuana e una cassaforte con cocaina

La perquisizione ha restituito un quadro preciso. Dentro il garage c’erano due involucri in cellophane trasparente con circa 1,9 kg di marijuana e 19 panetti di hashish, suddivisi in quattro confezioni sigillate con nastro adesivo, per un peso complessivo di circa 1,872 kg. È stato trovato anche un coltello da cucina con il manico in plastica blu, impregnato della stessa sostanza.

La scoperta più significativa è arrivata da una cassaforte metallica grigia: al suo interno, una busta sottovuoto contenente circa 28 grammi di cocaina, conservata insieme a chicchi di riso per proteggerla dall’umidità. L’accorgimento dei chicchi di riso, tecnica nota tra chi tratta sostanze stupefacenti, serve a mantenere l’integrità della droga in ambienti potenzialmente umidi come un garage. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

Le indagini e il ruolo del commissariato di Caltagirone

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di attività investigativa condotta dal Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone, impegnato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Il servizio di appostamento predisposto dagli agenti ha consentito di cogliere il giovane in flagranza, nel momento in cui si recava presso il garage dove custodiva le sostanze. La rapidità dell’intervento ha permesso di sequestrare l’intera scorta di droga prima che potesse essere movimentata o ceduta a terzi.

Arresto convalidato: custodia in carcere

Il giovane è stato arrestato nell’immediatezza e condotto in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Caltagirone. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della stessa Procura che ha coordinato le indagini, ha poi convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

L’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.