Controlli straordinari Castiglione di Sicilia: 103 identificati

Controlli straordinari Castiglione di Sicilia: l’operazione della Questura di Catania

La Polizia di Stato ha condotto i controlli straordinari a Castiglione di Sicilia, su disposizione della Questura di Catania, nell’ambito dei piani di pattugliamento rafforzato attivati per prevenire reati predatori e contrastare l’illegalità diffusa. L’operazione si inserisce in una strategia più ampia che nel periodo estivo intensifica la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, ritenute maggiormente esposte al rischio di furti, rapine e truffe.

A coordinare le verifiche sul campo sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano. I controlli si sono svolti in concomitanza con un aumento di presenze in paese legato a eventi di richiamo, con posti di blocco fissi e dinamici distribuiti tra il centro abitato e le zone periferiche. Le strade sono state presidiate sia nelle aree centrali sia in quelle più lontane dal nucleo urbano, garantendo una copertura capillare del territorio comunale.

Chi era in campo: Reparto Prevenzione Crimine e Polizia Stradale

All’operazione hanno partecipato anche due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine «Sicilia Orientale» e gli agenti della Polizia Stradale. Questi ultimi hanno utilizzato l’etilometro per verificare le condizioni degli automobilisti al volante, con l’obiettivo di intercettare chi guidasse in stato di ebbrezza, tutelando l’incolumità del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada. L’azione ha avuto anche una componente di sensibilizzazione, orientata a promuovere comportamenti responsabili alla guida.

Attenzione particolare è stata dedicata ai luoghi di aggregazione, presidiati per scongiurare episodi illeciti. La presenza simultanea di più unità operative ha permesso di coprire aree geograficamente distinte in modo coordinato, rafforzando l’effetto deterrente dell’intera operazione.

I numeri dell’operazione: 103 persone identificate

Al termine dei controlli, il bilancio è questo: 103 persone identificate, di cui 10 con precedenti. Controllati anche 43 veicoli tra auto e scooter, con alcune infrazioni al Codice della Strada rilevate dagli agenti. I dati confermano l’efficacia di un modello operativo che combina pattugliamento visibile, controlli mirati e presidio dei punti nevralgici del territorio.

Prossimi controlli nel territorio del Commissariato di Adrano

L’operazione non si chiude qui. La Questura di Catania ha reso noto che nuove verifiche sono già in programma nei prossimi giorni, e riguarderanno altre aree del territorio di competenza del Commissariato di Adrano. Il piano di controllo straordinario proseguirà dunque con continuità, adattandosi alle esigenze specifiche delle diverse zone e mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica nell’intero comprensorio.