Blitz Librino polizia: carabina e droga sequestrati

La Squadra Mobile ha perquisito stabili tra viale Moncada e via San Teodoro: trovati un fucile artigianale e 625 grammi di marijuana in un deposito.

Un appartamento trasformato in deposito di droga e armi, nel quartiere Librino. Il blitz Librino polizia ha portato la Squadra Mobile della Polizia di Stato a eseguire diverse perquisizioni in stabili situati tra viale Moncada e via San Teodoro, al termine di un’attività info-investigativa che ha portato al sequestro di una carabina artigianale e di oltre 600 grammi di marijuana.

Il blitz Librino polizia: arma e droga trovate negli stabili

Gli agenti hanno rinvenuto una carabina artigianale di tipo Bolt Action, lunga 50 centimetri. Si tratta di un’arma costruita artigianalmente, priva di matricola e quindi non tracciabile, il cui rinvenimento rappresenta un risultato significativo nell’ambito del contrasto alla detenzione illegale di armi da fuoco nel quartiere.

La droga, circa 625 grammi di marijuana divisi in due buste, era custodita in un appartamento di viale San Teodoro utilizzato esclusivamente come base logistica per lo stoccaggio dello stupefacente. L’immobile non presentava alcun segno di utilizzo abitativo, ma era organizzato funzionalmente alla conservazione e alla preparazione del materiale illecito destinato allo spaccio.

Il locale usato come deposito: il materiale sequestrato

Nell’immobile non c’era solo la droga. I poliziotti hanno trovato anche materiale per la pesatura e il confezionamento: una macchina per il sottovuoto e un paio di forbici. Elementi che, secondo gli inquirenti, confermano la funzione di deposito operativo dell’appartamento. La presenza di strumenti specifici per il confezionamento sottovuoto suggerisce un’attività strutturata, volta a conservare lo stupefacente più a lungo e a renderlo pronto per la distribuzione sul territorio.

La scelta di utilizzare un immobile separato, privo di residenti, come base logistica è una modalità operativa tipica delle organizzazioni che gestiscono il traffico di droga a livello locale, poiché consente di ridurre il rischio di coinvolgimento diretto dei soggetti attivi nello spaccio.

Il contesto: le operazioni nel quartiere Librino

L’intervento rientra nell’attività sistematica di contrasto alla detenzione illegale di armi e al traffico di stupefacenti condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Librino, area periferica di Catania storicamente oggetto di attenzione investigativa da parte delle forze dell’ordine. Le operazioni nella zona mirano a colpire le strutture logistiche della criminalità locale, privandola degli strumenti necessari alla propria attività.

Arma e stupefacente sono stati sequestrati e sottratti alla disponibilità della criminalità. Le indagini restano coordinate dalla Squadra Mobile di Catania, che ha condotto l’intera attività info-investigativa preliminare alle perquisizioni.

Le persone coinvolte in procedimenti penali sono presunte innocenti fino a sentenza definitiva.