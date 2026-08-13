Ferragosto 2026, la Sicilia domina la classifica delle mete più cercate dagli italiani

Sicilia prima regione a Ferragosto 2026 con 7 destinazioni in top 30 e tre in top 10. Catania è la meta più economica con 118 euro a notte.

Sicilia Ferragosto 2026: sette destinazioni nella top 30, tre in top 10

Il Sicilia Ferragosto 2026 si conferma un abbinamento vincente: sette località dell’isola figurano nella classifica delle 30 mete più ricercate dagli italiani elaborata da Holidu, portale europeo di prenotazione di case vacanze, con tre di queste già nella top 10. Nessuna altra regione italiana riesce ad avvicinarsi a questi numeri.

Le sette destinazioni siciliane in classifica sono: San Vito Lo Capo (4° posto), Palermo (5°), Siracusa (6°), Catania (14°), Giardini Naxos (18°), Castellammare del Golfo (25°) e Capo d’Orlando al 27° posto.

Il podio nazionale: San Teodoro, Gallipoli, Porto Cesareo

In cima alla classifica generale sale San Teodoro, in Sardegna, con un prezzo medio di 318 euro a notte, in crescita rispetto ai 275 euro del 2025. Scalza così San Vito Lo Capo, che lo scorso anno guidava la graduatoria e ora scende al quarto posto.

Al secondo gradino del podio si piazza Gallipoli, in Puglia, con 241 euro a notte, risalita dalla sesta posizione del 2025. Chiude il podio Porto Cesareo, sempre pugliese, con 245 euro a notte. Palermo chiude la top 5 con 143 euro, guadagnando tre posizioni rispetto all’ottavo posto dell’anno scorso.

Puglia, Sardegna e le altre regioni

Dopo la Sicilia, la Puglia è la seconda regione più presente con 6 destinazioni: Gallipoli (2°), Porto Cesareo (3°), Vieste (12°), Ostuni (13°), Monopoli (15°) e Bari al 30° posto.

La Sardegna segue con 5 mete: San Teodoro (1°), Villasimius (7°), Olbia (9°), Alghero (10°) e Budoni al 17° posto. La Toscana porta in classifica Castiglione della Pescaia (23°), Follonica (26°) e San Vincenzo (29°). Con due destinazioni ciascuno figurano il Lazio, con Sperlonga (11°) e Gaeta (24°), e l’Emilia-Romagna, con Rimini (16°) e Riccione (21°). La Calabria è presente con Tropea (8°) e il Friuli-Venezia Giulia con Lignano Sabbiadoro (28°).

Tornano le mete spagnole, Catania resta la più economica

Una differenza rispetto al 2025: un anno fa tutte e 30 le destinazioni della classifica erano italiane, nessuna estera. Stavolta rientrano tre mete spagnole. Formentera si piazza al 19° posto con 448 euro a notte, la tariffa più alta dell’intera classifica. Barcellona è al 20° posto con 330 euro, Palma di Maiorca al 22° con 386 euro.

Sul fronte opposto, la meta più economica della top 30 è Catania con 118 euro a notte, seguita da Palermo con 143 euro, Bari con 167 euro, Siracusa con 174 euro e Castellammare del Golfo con 196 euro. Quattro delle cinque destinazioni meno care sono siciliane: un dato che si ripete anche rispetto alla classifica dell’anno precedente.

La classifica completa delle 30 destinazioni, con prezzi medi e numero medio di ospiti per ciascuna località, è disponibile su holidu.it.

I dati sono elaborati da Holidu sulla base delle ricerche effettuate da viaggiatori italiani sul proprio portale per soggiorni con check-in tra il 13 e il 15 agosto e check-out tra il 17 e il 18 agosto 2026.