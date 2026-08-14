Voli sospesi a Fontanarossa fino alle 2 del 15 agosto per attività eruttiva dell’Etna

Aeroporto Catania Etna: ancora stop, chiusura prorogata alle 2 del 15 agosto

L’aeroporto di Fontanarossa non riapre. La Sac, società di gestione dello scalo, ha comunicato nella mattinata del 14 agosto 2026 una nuova proroga della chiusura: i settori C1 e B3 restano sospesi, con arrivi e partenze bloccati fino alle ore 2:00 del 15 agosto. Il motivo è sempre lo stesso: la cenere sprigionata dall’attività eruttiva dell’Etna, che continua a rendere impraticabili le piste e pericolose le operazioni di volo.

La Sac invita i passeggeri a non presentarsi allo scalo senza prima aver verificato lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree.

Otto giorni di emergenza: oltre 100mila passeggeri colpiti

L’emergenza va avanti da otto giorni. In questo periodo la cenere vulcanica ha già compromesso i piani di viaggio di oltre 100mila viaggiatori da e per la Sicilia. Nelle ore più critiche lo scalo era stato letteralmente preso d’assalto: c’era chi era costretto a sistemarsi sui nastri dei bagagli pur di trovare un posto dove attendere. Poi, progressivamente, il terminal si è svuotato.

L’impatto sull’economia turistica dell’isola è significativo: agosto è tradizionalmente il mese di punta per i flussi da e verso la Sicilia, e una chiusura prolungata in questo periodo dell’anno colpisce non solo i vacanzieri ma anche i siciliani che rientrano per le ferie. Molti passeggeri hanno dovuto riprogrammare i propri voli su altri scali, come Palermo o Comiso, con costi aggiuntivi e percorrenze stradali ben più lunghe.

La situazione del vulcano e le prospettive di riapertura

La ripresa delle operazioni a Fontanarossa dipende direttamente dall’evoluzione dell’attività eruttiva. Nelle ultime ore l’Etna non ha mostrato segni di attenuazione tali da consentire la riapertura dei settori sospesi. Le autorità aeroportuali monitorano in tempo reale la dispersione della cenere e le condizioni di visibilità, aggiornando le finestre operative in base ai dati rilevati. Ogni proroga viene comunicata ufficialmente dalla Sac con un nuovo avviso.

Cosa devono fare i passeggeri

La raccomandazione della Sac è chiara: prima di mettersi in auto o prendere un taxi verso Fontanarossa, bisogna contattare la propria compagnia aerea per sapere se il volo è confermato, ritardato o cancellato. Si consiglia di consultare il sito ufficiale della Sac e i canali delle singole compagnie per aggiornamenti in tempo reale, evitando di fare affidamento su informazioni non ufficiali che in questi giorni si sono moltiplicate sui social network.