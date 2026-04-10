Polizia di Stato Catania: arrestati tre giovani per spaccio in via Capo Passero

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Redazione 10 Aprile 2026 - 12:03

Contrasto allo spaccio a Catania, blitz dei “Falchi” in via Capo Passero: tre giovani arrestati. La Polizia di Stato smantella una piazza di spaccio nel quartiere periferico; sequestrate oltre cento dosi tra cocaina, marijuana e hashish.

La Polizia di Stato di Catania ha intensificato la pressione sui quartieri a rischio con una serie di controlli a tappeto mirati al contrasto del traffico di stupefacenti. In questo contesto, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno condotto un’operazione fulminea nella zona di via Capo Passero, concentrandosi sui luoghi già noti alle cronache per la presenza di piazze di spaccio recentemente smantellate. L’attività di osservazione dei poliziotti ha permesso di individuare e bloccare tre soggetti prima che potessero tentare la fuga attraverso i vicoli della zona.

Il sequestro: cocaina, marijuana e hashish

Durante l’intervento sono stati identificati tre giovani di 22, 18 e 17 anni. La successiva perquisizione personale ha confermato l’attività illecita: gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 54 dosi di cocaina (circa 19 grammi), 47 dosi di marijuana (circa 83 grammi) e una dose di hashish. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’intero quantitativo di droga è stato rimosso dal mercato e destinato alla distruzione.

Arresti e misure cautelari

I tre giovani sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In base alle direttive del Pubblico Ministero di turno, il 22enne e il 18enne sono stati trasferiti in carcere. Per quanto riguarda il minorenne di 17 anni, il PM presso il Tribunale per i Minorenni ha disposto l’accompagnamento nel Centro di Prima Accoglienza. L’operazione ribadisce la costante presenza delle forze dell’ordine nei punti nevralgici della città per scardinare le reti della microcriminalità locale.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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