San Giovanni La Punta: siglata l’intesa tra l’area Messina e Mario Brancato per le prossime elezioni

Svolta politica a San Giovanni La Punta, Messina sostiene Brancato: «Indispensabile una larga coalizione elettorale». Consiglieri e assessori uscenti dell’area legata all’On. Andrea Messina e il movimento “Un Paese Che Cresce” annunciano la convergenza sulla candidatura dell’avv. Mario Brancato per il prossimo quinquennio.

Un’importante coalizione politica si sta delineando nel Comune di San Giovanni La Punta in vista delle prossime consultazioni elettorali. I rappresentanti dell’area politica vicina all’On. Andrea Messina – tra cui i consiglieri e assessori uscenti Fiore, Gullotto, Allegra, D’Aquino e Sciacca – unitamente a Laura Iraci, rappresentante del movimento civico “Un Paese Che Cresce”, hanno comunicato ufficialmente di sostenere la candidatura a Sindaco dell’avv. Mario Brancato.

Un appello all’unità per la stabilità del Comune

La decisione è maturata a seguito dell’appello all’unità lanciato nei giorni scorsi dallo stesso Brancato, rivolto a tutte le forze politiche puntesi, con l’obiettivo di costruire una coalizione ampia e coesa, capace di amministrare il Comune. La scelta di sostenerne la suddetta candidatura nasce da un percorso politico amministrativo condiviso da oltre un decennio e risponde all’esigenza di evitare frammentazioni e divisioni politiche. L’intento è quello di garantire alla comunità un governo solido e stabile per il prossimo quinquennio, capace di affrontare le sfide future con rinnovato impegno, competenza e visione.

Le dichiarazioni dell’On. Andrea Messina

Sull’accordo politico è intervenuto direttamente l’On. Andrea Messina, sottolineando il valore strategico dell’intesa: «Dopo un’attenta analisi della situazione politica puntese – dichiara l’On. Andrea Messina- , riteniamo oggi indispensabile collaborare alla costruzione di una larga coalizione elettorale, capace di rilanciare l’azione amministrativa, superare le difficoltà gestionali del Comune e perseguire gli obiettivi di un contesto socio-politico profondamente mutato, che richiede una forte capacità di dialogo e di intesa».