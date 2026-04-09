Il Comune di Catania avvia la manutenzione del pozzo di Librino

Rilancio degli orti urbani a Librino: al via i lavori per il ripristino della rete idrica e dell’illuminazione. L’intervento, voluto dal sindaco Trantino e dall’assessore Petralia, prevede la manutenzione del pozzo e la sostituzione della pompa di sollevamento per garantire acqua ai 74 lotti del quartiere entro venti giorni.

Svolta operativa per gli orti urbani di Librino, dove sono stati avviati gli attesi lavori di manutenzione straordinaria per risolvere definitivamente le criticità legate alla fornitura idrica. L’intervento, promosso dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore al Verde Giovanni Petralia, si concentra sulla manutenzione del pozzo e sulla sostituzione della pompa di sollevamento. Si tratta di una risposta diretta alle necessità dei cittadini affidatari dei 74 lotti dell’area, che da mesi convivevano con i disagi derivanti dall’assenza di acqua.

Acqua e dignità per i lotti entro venti giorni

Secondo quanto dichiarato dall’assessore Petralia, il completamento delle opere è previsto entro venti giorni, termine oltre il quale l’acqua tornerà disponibile per tutti i lotti senza dover più fare affidamento su soluzioni temporanee o precarie. Nonostante la complessità tecnica dell’operazione, l’obiettivo dell’amministrazione è restituire piena funzionalità e dignità a uno spazio che rappresenta un presidio di valore sociale e ambientale fondamentale per il quartiere.

Sicurezza e nuova illuminazione con Enel Sole

Parallelamente ai lavori idrici, la zona è interessata da un massiccio intervento di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, gestito da Enel Sole. L’area, rimasta a lungo al buio, verrà nuovamente illuminata per garantire standard di sicurezza e fruibilità adeguati alle famiglie che lavorano quotidianamente negli orti. Valorizzare queste aree significa, per il Comune, rafforzare la coesione sociale in un quartiere che richiede e merita costante attenzione istituzionale.

Sinergia tecnica e fondi comunali

L’intero progetto è stato reso possibile grazie alla sinergia operativa tra la Direzione comunale Verde e la Direzione Manutenzioni, che hanno formulato il piano d’intervento utilizzando esclusivamente fondi provenienti dal bilancio comunale. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione degli spazi pubblici della periferia, puntando sul binomio tra efficienza infrastrutturale e valorizzazione del lavoro agricolo urbano come strumento di riscatto territoriale.