Comune di Catania: pubblicato il bando per la gestione di spiagge libere e solarium

Stagione balneare a Catania, Guzzardi annuncia: «Spiagge libere e solarium aperti dal primo giugno». Nonostante i danni causati dal ciclone Harry, il Comune accelera sulla programmazione; il bando per la gestione scade il 7 maggio e punta su servizi innovativi come wi-fi, aree per cani e attrezzature sportive.

L’amministrazione comunale di Catania ha fissato la data ufficiale per l’avvio della stagione balneare cittadina. L’assessore al Mare, Andrea Guzzardi, ha assicurato che le spiagge libere e i solarium comunali saranno pienamente operativi a partire dal primo giugno. Si tratta di un impegno significativo, soprattutto considerando la necessità di intervenire sui danni strutturali provocati dal ciclone Harry nei mesi scorsi. Per garantire il rispetto di questa scadenza, gli uffici comunali hanno già pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di gestione e sicurezza delle strutture, la cui scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il prossimo 7 maggio.

Un bando orientato ai servizi e all’innovazione

Il nuovo capitolato d’appalto non si limita alla semplice manutenzione, ma mira a elevare lo standard qualitativo dell’offerta per i bagnanti catanesi. Il Comune ha previsto un sistema di punteggi che premierà i gestori capaci di integrare servizi moderni e attività ricreative. Oltre all’obbligo di installare isole ecologiche per il corretto smaltimento dei rifiuti, i partecipanti al bando potranno ottenere valutazioni superiori proponendo l’installazione di wi-fi gratuito, postazioni di ricarica per dispositivi mobili e la creazione di specifiche aree di sgambamento per cani.

Sport e intrattenimento sul litorale

Grande attenzione è stata rivolta anche alla dimensione ludico-sportiva. Il progetto di gestione per la stagione 2026 prevede infatti l’inserimento di eventi di animazione e la fornitura di attrezzature per diverse discipline da spiaggia, tra cui beach tennis, beach soccer, tamburelli e bocce. L’obiettivo dichiarato dall’assessore Guzzardi è quello di trasformare le aree pubbliche del litorale in spazi multifunzionali capaci di garantire il massimo divertimento all’utenza, coniugando la fruizione gratuita del mare con servizi di alta qualità tipici degli stabilimenti privati.