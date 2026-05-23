Aci Castello: incendio distrugge il solarium dell’ex lido Esagono, indagini dei Carabinieri

Un vasto rogo ha distrutto nella notte il solarium del noto stabilimento balneare “Off Restorant”, ex lido Esagono, situato sulla scogliera di Aci Castello. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme dopo ore di lavoro, mentre i Carabinieri indagano sull’episodio seguendo l’ipotesi investigativa della presunta matrice dolosa.

La costa di Aci Castello è stata teatro di un grave episodio che ha richiesto l’intervento in forze delle squadre di emergenza. Un incendio di ampie proporzioni ha devastato il solarium vista mare dell’attuale “Off Restorant”, struttura turistica situata in via Antonello da Messina e nota storicamente nel panorama catanese come lido Esagono.

L’intervento dei pompieri e le indagini

Le fiamme si sono sprigionate durante le ore notturne, avvolgendo rapidamente le installazioni in legno affacciate sulla scogliera. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte sul posto, operando senza sosta per l’intera nottata al fine di circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area costiera limitrofa, impedendo il propagarsi dell’incendio ad altre strutture.

Sull’accaduto sono in corso serrati accertamenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Aci Castello, con il coordinamento della Compagnia di Acireale. Secondo i primi rilievi effettuati dalle autorità sul luogo del disastro, prende corpo la presunta matrice dolosa dell’evento. Nell’ipotesi investigativa, le fiamme potrebbero essere state appiccate volontariamente da ignoti. Spetterà ora agli inquirenti chiarire l’esatta dinamica dei fatti, avvalendosi anche di eventuali sistemi di videosorveglianza della zona, per risalire alle identità dei presunti responsabili di questo atto.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.