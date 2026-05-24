«Anabolizzanti nel frigo»: chiusa palestra a Cibali. Multe per oltre 5mila euro ai locali del centro storico

Maxi operazione della Polizia di Stato a Catania: controlli a tappeto nel centro storico, sanzioni per oltre 5.400 euro ai commercianti e posti di blocco in diverse zone della città. A Cibali i cani poliziotto scoprono presunti anabolizzanti in una palestra: denunciato il titolare e struttura posta sotto sequestro preventivo.

La Polizia di Stato ha coordinato una vasta attività di controllo sul territorio etneo, mirata a prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. Il dispositivo di sicurezza ha visto in prima linea i poliziotti del Commissariato “Centrale”, supportati dagli agenti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dalle sezioni Annona e Viabilità della Polizia Locale di Catania.

Sanzioni nel centro storico e controlli stradali

Il nucleo operativo si è concentrato inizialmente sulle attività commerciali del centro storico. I controlli congiunti hanno interessato cinque esercizi, portando alla contestazione di undici infrazioni amministrative per un totale di oltre 5.400 euro di multe. Tra le irregolarità sanzionate figurano l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la pubblicità non autorizzata, la mancata esposizione degli orari di apertura, l’assenza della licenza per la vendita di alcolici e l’installazione irregolare di tende parasole.

L’operazione si è poi estesa alle strade cittadine, con posti di blocco mirati in via Acquicella, via VI Aprile e corso Dei Martiri per reprimere le violazioni al Codice della Strada. Il bilancio riporta 178 persone identificate, di cui 40 con precedenti di polizia, e 69 veicoli ispezionati. Gli agenti hanno elevato sanzioni per guida senza documenti al seguito, omessa revisione – con conseguente sospensione dalla circolazione – e assenza di copertura assicurativa, infrazione che ha fatto scattare il sequestro amministrativo del mezzo.

Sequestrata una palestra a Cibali

Il blitz ha interessato anche il quartiere di Cibali, dove sono scattate mirate ispezioni antidroga. Grazie al fiuto dei cani poliziotto, all’interno di una palestra è stata rilevata la presenza di diversi flaconi di presunte sostanze anabolizzanti, occultati all’interno di un frigorifero. Il materiale è stato sequestrato, mentre il titolare della struttura sportiva è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Secondo l’accusa, l’uomo dovrà rispondere dell’ipotesi investigativa di detenzione di anabolizzanti. A tutela della salute degli utenti e per impedire il reiterarsi dei presunti illeciti, l’intera palestra è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.