Podismo, presentata la Brooks SuperMaratona dell’Etna da Marina di Cottone al vulcano

Scatta il conto alla rovescia per la ventesima edizione della Brooks SuperMaratona dell’Etna, l’estrema e suggestiva corsa podistica in programma sabato 13 giugno. La manifestazione vedrà atleti di diciassette nazionalità sfidarsi in un vertical di 43 chilometri che unisce la spiaggia di Marina di Cottone ai paesaggi lunari del vulcano attivo più alto d’Europa.

Il panorama dell’universo running nazionale ed europeo si prepara a vivere una delle sue tappe più affascinanti e complesse. Entra nella fase operativa la macchina organizzativa della Brooks SuperMaratona dell’Etna, la spettacolare sfida podistica programmata per il prossimo 13 giugno. La competizione, nota per la particolarità di unire mare e montagna in un unico tracciato, si svilupperà lungo un percorso di 43 chilometri con partenza fissata alle ore 7:30 dalla spiaggia di Marina di Cottone, nel territorio di Fiumefreddo di Sicilia, e arrivo posizionato a quota 2.800 metri, sulla cima dell’Etna.

Le modifiche alla Off Road e la logistica a Linguaglossa

Accanto alla prova regina da 43 chilometri, il programma dell’evento prevede lo svolgimento della prova denominata Off Road. Lo start di questa seconda competizione avverrà alle ore 10:00 da Piano Provenzana, a quota 1.800 metri. Rispetto al format originario, che prevedeva uno sviluppo lineare di 14,5 chilometri, il comitato organizzatore ha dovuto rimodulare il tracciato allungandolo di circa 3 chilometri. La variazione geometrica si è resa necessaria a causa della massiccia presenza di tratti innevati riscontrati in alcune sezioni della discesa.

Il fulcro logistico della manifestazione sarà concentrato nel comune di Linguaglossa, designato come quartier generale per le operazioni di ritiro dei pettorali, per lo svolgimento dei briefing tecnici e come snodo per la partenza dei servizi navetta. I collegamenti per i partecipanti alla maratona si attiveranno alle ore 6:00 del mattino, garantendo i trasferimenti da Linguaglossa e Piedimonte Etneo verso la griglia di partenza sul litorale ionico; un ulteriore servizio di transfer sarà attivo per riportare i corridori che taglieranno il traguardo dalla vetta fino a Piano Provenzana.

Il cast dei Top Atleti: campioni italiani e big della 100 km

Il valore tecnico della competizione è confermato dalla qualità degli iscritti ai nastri di partenza. Nel settore maschile i fari sono puntati su Enrico Bertolotti, secondo classificato alla recente 100 km del Passatore 2026, su Dario Ferrante (campione italiano della 100 km nel 2025) e su Lorenzo Lotti, già campione italiano della specialità nel 2023 e secondo classificato sul vulcano nell’edizione del 2024. Il forte podista romagnolo ha evidenziato la tecnicità del percorso, caratterizzato da una prima frazione su asfalto fino al trentaduesimo chilometro e da un’ultima ascesa trail di mille metri di dislivello positivo particolarmente impegnativa.

In campo femminile la favorita d’obbligo è la molisana Antonella Ciaramella, vincitrice della passata edizione con il tempo di 4 ore e 50 minuti, al rientro agonistico dopo un lungo stop per infortunio patito tra dicembre e aprile. A contenderle il successo ci sarà Daniela Valgimigli, reduce dal secondo posto conquistato alla 100 km del Passatore 2026. La pattuglia dei podisti locali sarà guidata da due profondi conoscitori dei sentieri etnei: Francesco Mangano, già vincitore della maratona nel 2019, e Laura Emmi, salita sul terzo gradino del podio nel 2022. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale sull’evento sono consultabili sul portale ufficiale etnatrail.it.